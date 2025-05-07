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Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России
Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России
11 лет вещания, 50 тысяч программ за годы работы, самые актуальные темы – политика и экономика, спорт и культура, крымская и международная повестка, прямые... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T15:55
2025-05-07T15:55
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 11 лет вещания, 50 тысяч программ за годы работы, самые актуальные темы – политика и экономика, спорт и культура, крымская и международная повестка, прямые эфиры и выездная работа обозревателей на центральных событийных площадках страны.Все это - одна из главных радиостанций Крыма – радио "Спутник в Крыму". Ко Дню радио в России РИА Новости Крым предлагает вспомнить начало этого большого пути, делится тем, как устроена работа радиостанции и представляет новые форматы ее работы.Информация для людейВсе начиналось с нескольких часов эфира, а сегодня радиоволны круглосуточно доносят голоса ведущих до слушателей в Симферополе и Феодосии, Евпатории и Ялте, Белогорске, Алуште и Керчи. Их слышит вся Россия, поскольку вещание ведется и в интернете. Этот большой путь начался после воссоединения Крыма с Россией.Особенно востребованным радио оказалось в период крымского блэкаута, когда Украина устроила энергоблокаду полуострова. Фактически радио оставалось единственным способом передачи актуальной информации. Уже спустя короткое время стало очевидно – часы вещания нужно увеличивать. Сегодня "Спутник в Крыму" вещает круглосуточно.Достойная работа и высокая оценкаРадио "Спутник в Крыму" вещает не только из своей главной студии в центре крымской столицы, куда ежедневно приходят самые разные спикеры – представители власти и силовых структур, общественники и волонтеры, спортсмены, артисты, художники врачи и педагоги. Это еще и работа выездных студий.Обозреватели работали на самых крупных федеральных мероприятиях и в Крыму, и за его пределами. "Таврида. Арт", Ялтинский, Сочинский, Санкт-Петербургский международные экономические форумы, саммит виноградарей и виноделов в Абрау Дюрсо и многое другое.Работа радиостанции и ее коллектива по достоинству оценена - многочисленные награды и премии, которые обозреватели в том числе передавали на нужны спецоперации. По итогам 2024 года Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио". Но самая главная награда, которой гордятся сотрудники – благодарность президента России Владимира Путина за работу на Чемпионате мира по футболу. Ею в 2018 году была отмечена Ирина Мульд, которая ранее возглавляла "Спутник в Крыму", а теперь является шеф-редактором станции "Спутник Санкт-Петербург"."Спутник в Крыму" стал еще ближеБлагодаря полноформатному выходу в социальные сети, сегодня радио "Спутник в Крыму" слышит вся Россия. Слышать и видеть ведущих и гостей студии, предлагать темы для будущих обсуждений, задавать вопросы и писать комментарии можно в группе "Спутник в Крыму" ВКонтакте, в Telegram-канале станции и на отечественном видеохостинге Rutube..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радио "Спутник в Крыму" отмечено спортивной наградой республикиАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваГаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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радио, крым, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика, праздники и памятные даты, общество, симферополь, светлана калинина
Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России

Как радио "Спутник в Крыму" устроено изнутри и как менялся формат работы радиостанции

15:55 07.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРадио "Спутник в Крыму"
Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 11 лет вещания, 50 тысяч программ за годы работы, самые актуальные темы – политика и экономика, спорт и культура, крымская и международная повестка, прямые эфиры и выездная работа обозревателей на центральных событийных площадках страны.
Все это - одна из главных радиостанций Крыма – радио "Спутник в Крыму". Ко Дню радио в России РИА Новости Крым предлагает вспомнить начало этого большого пути, делится тем, как устроена работа радиостанции и представляет новые форматы ее работы.

Информация для людей

Все начиналось с нескольких часов эфира, а сегодня радиоволны круглосуточно доносят голоса ведущих до слушателей в Симферополе и Феодосии, Евпатории и Ялте, Белогорске, Алуште и Керчи. Их слышит вся Россия, поскольку вещание ведется и в интернете. Этот большой путь начался после воссоединения Крыма с Россией.
"Мы начали вещание на полуострове в 2014 году. Тогда вещали всего несколько часов в день, и оказалось, что этого мало, что повестка востребована. Мы проходили сложные периоды интеграции Крыма в состав РФ, менялось законодательство, социальные выплаты, очень острыми были вопросы земли и собственности. Людям требовалась информация", - вспоминает шеф-редактор радиостанции Светлана Калинина.
Особенно востребованным радио оказалось в период крымского блэкаута, когда Украина устроила энергоблокаду полуострова. Фактически радио оставалось единственным способом передачи актуальной информации. Уже спустя короткое время стало очевидно – часы вещания нужно увеличивать. Сегодня "Спутник в Крыму" вещает круглосуточно.

Достойная работа и высокая оценка

Радио "Спутник в Крыму" вещает не только из своей главной студии в центре крымской столицы, куда ежедневно приходят самые разные спикеры – представители власти и силовых структур, общественники и волонтеры, спортсмены, артисты, художники врачи и педагоги. Это еще и работа выездных студий.
Обозреватели работали на самых крупных федеральных мероприятиях и в Крыму, и за его пределами. "Таврида. Арт", Ялтинский, Сочинский, Санкт-Петербургский международные экономические форумы, саммит виноградарей и виноделов в Абрау Дюрсо и многое другое.
Работа радиостанции и ее коллектива по достоинству оценена - многочисленные награды и премии, которые обозреватели в том числе передавали на нужны спецоперации. По итогам 2024 года Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио". Но самая главная награда, которой гордятся сотрудники – благодарность президента России Владимира Путина за работу на Чемпионате мира по футболу. Ею в 2018 году была отмечена Ирина Мульд, которая ранее возглавляла "Спутник в Крыму", а теперь является шеф-редактором станции "Спутник Санкт-Петербург".

"Спутник в Крыму" стал еще ближе

"Самый главный наш прорыв – мы изменились технически. Сегодня все хотят не только слышать радио, но и видеть, быть погруженными в видеоформат. Поэтому с 2025 года мы запустили видеотрансляции. Мы переоборудовали студию, повесили камеры, которые теперь в режиме реального времени могут забирать картинку из студии и транслировать ее в наших социальных сетях", - говорит Светлана Калинина.

Благодаря полноформатному выходу в социальные сети, сегодня радио "Спутник в Крыму" слышит вся Россия. Слышать и видеть ведущих и гостей студии, предлагать темы для будущих обсуждений, задавать вопросы и писать комментарии можно в группе "Спутник в Крыму" ВКонтакте, в Telegram-канале станции и на отечественном видеохостинге Rutube.
.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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