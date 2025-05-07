https://crimea.ria.ru/20250507/kak-rabotaet-i-menyaetsya-sputnik-v-krymu--ko-dnyu-radio-v-rossii-1146276070.html

Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России

Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Как работает и меняется "Спутник в Крыму" – ко Дню радио в России

11 лет вещания, 50 тысяч программ за годы работы, самые актуальные темы – политика и экономика, спорт и культура, крымская и международная повестка, прямые... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:55

2025-05-07T15:55

2025-05-07T15:55

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 11 лет вещания, 50 тысяч программ за годы работы, самые актуальные темы – политика и экономика, спорт и культура, крымская и международная повестка, прямые эфиры и выездная работа обозревателей на центральных событийных площадках страны.Все это - одна из главных радиостанций Крыма – радио "Спутник в Крыму". Ко Дню радио в России РИА Новости Крым предлагает вспомнить начало этого большого пути, делится тем, как устроена работа радиостанции и представляет новые форматы ее работы.Информация для людейВсе начиналось с нескольких часов эфира, а сегодня радиоволны круглосуточно доносят голоса ведущих до слушателей в Симферополе и Феодосии, Евпатории и Ялте, Белогорске, Алуште и Керчи. Их слышит вся Россия, поскольку вещание ведется и в интернете. Этот большой путь начался после воссоединения Крыма с Россией.Особенно востребованным радио оказалось в период крымского блэкаута, когда Украина устроила энергоблокаду полуострова. Фактически радио оставалось единственным способом передачи актуальной информации. Уже спустя короткое время стало очевидно – часы вещания нужно увеличивать. Сегодня "Спутник в Крыму" вещает круглосуточно.Достойная работа и высокая оценкаРадио "Спутник в Крыму" вещает не только из своей главной студии в центре крымской столицы, куда ежедневно приходят самые разные спикеры – представители власти и силовых структур, общественники и волонтеры, спортсмены, артисты, художники врачи и педагоги. Это еще и работа выездных студий.Обозреватели работали на самых крупных федеральных мероприятиях и в Крыму, и за его пределами. "Таврида. Арт", Ялтинский, Сочинский, Санкт-Петербургский международные экономические форумы, саммит виноградарей и виноделов в Абрау Дюрсо и многое другое.Работа радиостанции и ее коллектива по достоинству оценена - многочисленные награды и премии, которые обозреватели в том числе передавали на нужны спецоперации. По итогам 2024 года Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио". Но самая главная награда, которой гордятся сотрудники – благодарность президента России Владимира Путина за работу на Чемпионате мира по футболу. Ею в 2018 году была отмечена Ирина Мульд, которая ранее возглавляла "Спутник в Крыму", а теперь является шеф-редактором станции "Спутник Санкт-Петербург"."Спутник в Крыму" стал еще ближеБлагодаря полноформатному выходу в социальные сети, сегодня радио "Спутник в Крыму" слышит вся Россия. Слышать и видеть ведущих и гостей студии, предлагать темы для будущих обсуждений, задавать вопросы и писать комментарии можно в группе "Спутник в Крыму" ВКонтакте, в Telegram-канале станции и на отечественном видеохостинге Rutube..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Радио "Спутник в Крыму" отмечено спортивной наградой республикиАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваГаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны

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симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио, крым, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика, праздники и памятные даты, общество, симферополь, светлана калинина