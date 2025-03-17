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В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку
В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку - РИА Новости Крым, 17.03.2025
В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку
В Бахчисарайском районе Крыма спасателям пришлось 15 часов нести травмированную туристку с опасного участка в Большом каньоне, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасателям пришлось 15 часов нести травмированную туристку с опасного участка в Большом каньоне, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского МЧС.По данным ведомства, спасатели выехали в район села Соколиное по сигналу о том, что женщина получила травму головы и не в состоянии передвигаться.Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло, а затем передали пострадавшую медикам.В горах Крыма в 2024 году пострадали больше людей, чем годом ранее. Погибли три человека, травмы получили 137 человек, из них 20 детей, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в КрымуВ горах над Ялтой заблудились двое туристовКто теряется в Крыму, где и почему
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, крым, новости крыма, горы крыма, происшествия, бахчисарайский район
В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку

В Крыму спасатели 15 часов несли ночью по горам травмированную туристку

10:15 17.03.2025 (обновлено: 10:22 17.03.2025)
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасатели 15 часов несли по горам травмированную туристку
В Крыму спасатели 15 часов несли по горам травмированную туристку
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасателям пришлось 15 часов нести травмированную туристку с опасного участка в Большом каньоне, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского МЧС.
По данным ведомства, спасатели выехали в район села Соколиное по сигналу о том, что женщина получила травму головы и не в состоянии передвигаться.
"Потребовалось 15 часов и 15 человек личного состава, чтобы транспортировать туристку с помощью альпинистского снаряжения и веревок в безопасное место. Работу осложняло темное время суток и сложный рельефный участок горно-лесной местности", - проинформировали в МЧС.
Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло, а затем передали пострадавшую медикам.
В горах Крыма в 2024 году пострадали больше людей, чем годом ранее. Погибли три человека, травмы получили 137 человек, из них 20 детей, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.
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