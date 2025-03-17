https://crimea.ria.ru/20250317/v-krymu-spasateli-15-chasov-nesli-po-goram-ranenuyu-turistku-1144981058.html

В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку

В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку - РИА Новости Крым, 17.03.2025

В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку

В Бахчисарайском районе Крыма спасателям пришлось 15 часов нести травмированную туристку с опасного участка в Большом каньоне, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T10:15

2025-03-17T10:15

2025-03-17T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасателям пришлось 15 часов нести травмированную туристку с опасного участка в Большом каньоне, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского МЧС.По данным ведомства, спасатели выехали в район села Соколиное по сигналу о том, что женщина получила травму головы и не в состоянии передвигаться.Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло, а затем передали пострадавшую медикам.В горах Крыма в 2024 году пострадали больше людей, чем годом ранее. Погибли три человека, травмы получили 137 человек, из них 20 детей, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в КрымуВ горах над Ялтой заблудились двое туристовКто теряется в Крыму, где и почему

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, крым, новости крыма, горы крыма, происшествия, бахчисарайский район