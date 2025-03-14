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Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы
Готовность второго этапа строительства Юго-восточного обхода Симферополя достигла 88%, завершить работы планируется осенью 2025 года. Об этом сообщил главный... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T12:27
2025-03-14T12:37
крым
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служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 14 мар – РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-восточного обхода Симферополя достигла 88%, завершить работы планируется осенью 2025 года. Об этом сообщил главный специалист Службы автомобильных дорог Республики Крым Сергей Муратов.По его словам, на сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной отделки искусственных сооружений и стен. В строительстве задействованы порядка 220 человек и 86 единиц техники. Готовность объекта - 88%, подчеркнул он."Проблемных вопросов и рисков по реализации объекта нет, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ", - сказал Муратов.Второй этап – это новая четырехполосная автодорога категории 1B (то есть дорога обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 километров. Этот участок трассы пролегает через село Заречное до выезда из села Перевальное.По его данным, расчетная интенсивность транспортного потока по новой трассе на момент запуска движения ожидается в районе 8000 автомобилей в сутки. Скорость движения – 90 километров в час."На объекте предусмотрено три транспортные развязки, две площадки отдыха, расположенные на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий", - уточнил Шуршилин.Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.Основная задача трассы – исключить транзитное движение транспорта через Симферополь и перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма.Работы на первом этапе компания завершила в 2024 году: построено 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта - 32 миллиарда рублей.В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуНа объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
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крым, симферополь, служба автомобильных дорог республики крым, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, новости крыма, ао "вад"
Строительство Юго-восточного обхода Симферополя – как идут работы

Второй этап строительства Юго-восточного обхода Симферополя выполнен на 88 процентов

12:27 14.03.2025 (обновлено: 12:37 14.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 14 мар – РИА Новости Крым. Готовность второго этапа строительства Юго-восточного обхода Симферополя достигла 88%, завершить работы планируется осенью 2025 года. Об этом сообщил главный специалист Службы автомобильных дорог Республики Крым Сергей Муратов.

"По объекту предусмотрено строительство 11 искусственных сооружений, трех транспортных развязок, двух сельскохозяйственных проездов, а также устройство 75 водопропускных труб", - рассказал специалист.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
По его словам, на сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной отделки искусственных сооружений и стен. В строительстве задействованы порядка 220 человек и 86 единиц техники. Готовность объекта - 88%, подчеркнул он.
"Проблемных вопросов и рисков по реализации объекта нет, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ", - сказал Муратов.
Второй этап – это новая четырехполосная автодорога категории 1B (то есть дорога обычного типа, не скоростная) протяженностью 25,2 километров. Этот участок трассы пролегает через село Заречное до выезда из села Перевальное.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
"Ландшафт и грунт в целом характерен для всей Республики Крым, при учете проектных решений опирались на опыт, полученный при строительстве трассы "Таврида", ну и, в первую очередь, на требования к нормативной документации", - отметил заместитель начальника строительного управления акционерного общества "ВАД" в Крыму Павел Шуршилин.
По его данным, расчетная интенсивность транспортного потока по новой трассе на момент запуска движения ожидается в районе 8000 автомобилей в сутки. Скорость движения – 90 километров в час.
"На объекте предусмотрено три транспортные развязки, две площадки отдыха, расположенные на первом этапе объекта, а также пересечение для сельхозтехники и движения местных жителей через объекты разобщенных территорий", - уточнил Шуршилин.
Также в границах населенных пунктов, через которые проходит трасса, будут установлены шумозащитные экраны.
Основная задача трассы – исключить транзитное движение транспорта через Симферополь и перераспределить транспортные потоки от трассы "Таврида" в направлении Южного берега Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
1 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
2 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
3 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
4 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
5 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
6 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работы на первом этапе компания завершила в 2024 году: построено 15,8 км дороги от 191 км трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное. Объект включал две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость проекта - 32 миллиарда рублей.
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
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