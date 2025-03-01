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США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского

США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 01.03.2025

США будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского

Выходка Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была спланирована Великобританией. На "подвиг" Зеленский пошел, так РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T13:32

2025-03-01T13:32

2025-03-01T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. Выходка Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была спланирована Великобританией. На "подвиг" Зеленский пошел, так как это было условием гарантий его личной безопасности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.Все на так, как кажется на первый взглядПо его мнению, глава киевского режима своими действиями дал понять, что новому американскому лидеру можно говорить "нет".Кто разрешил Зеленскому открыть ротМодератором скандала является Британия, считает Мухин, а все действия украинской стороны согласованы с европейскими лидерами. Более того, Зеленский был замотивирован не желанием отстаивать позиции Украины, а гарантиями личной безопасности со стороны Лондона и Брюсселя, убежден политолог. Условиями предоставления последних и была выходка в Овальном кабинете.Дональд Трамп же в долгу не останется: последствия украинского демарша в Белом доме ощутит как Украина, так и ее европейские союзники, уверен Мухин.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме между ними состоялся очень жесткий разговор, после которого было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а киевский лидер досрочно покинул резиденцию. По версии американских СМИ, об этом его попросил Дональд Трамп.После этого госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа не оставляет попыток ослабить Россию, чтобы "она начала просить о мире". Для этого европейские политики требуют продолжения конфликта на Украине еще на год.Это подтверждает реакция лидеров коллективного Запада на итог встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и ТрампаПриказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессыЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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