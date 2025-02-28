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В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
В построенной в Симферополе Соборной мечети Крыма с марта будут проводить экскурсии для жителей и гостей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T18:05
2025-02-28T18:21
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В построенной в Симферополе Соборной мечети Крыма с марта будут проводить экскурсии для жителей и гостей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что величественный архитектурный ансамбль Соборной мечети Крыма является одной из визитных карточек республики, а также "достоянием всех крымчан и россиян".Глава республики напомнил, что главная мечеть Крыма, как и Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе, построены под патронатом президента РФ Владимира Путина.Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрампо случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаГлава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в СимферополеМурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, соборная мечеть, крым, новости крыма, религия, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, симферополь
В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии

В Соборной мечети Крыма будут проводить экскурсии для всех желающих – Аксенов

18:05 28.02.2025 (обновлено: 18:21 28.02.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В построенной в Симферополе Соборной мечети Крыма с марта будут проводить экскурсии для жителей и гостей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня комплекс Соборной мечети – не только религиозный объект, но и один из культурных центров региона. В марте здесь начнут проводить экскурсии для всех желающих. Уверен, что посещение мечети будет интересно как туристам, приезжающим в Крым, так и самим крымчанам", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что величественный архитектурный ансамбль Соборной мечети Крыма является одной из визитных карточек республики, а также "достоянием всех крымчан и россиян".
Глава республики напомнил, что главная мечеть Крыма, как и Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе, построены под патронатом президента РФ Владимира Путина.
© ТГ-канал Сергея АксеноваСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе
1 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе
2 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди и глава РК Сергей Аксенов

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди и глава РК Сергей Аксенов
3 из 4

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди и глава РК Сергей Аксенов

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваСоборная мечеть в Симферополе
Соборная мечеть в Симферополе
4 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 4

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди и глава РК Сергей Аксенов

© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 4
Соборная мечеть в Симферополе
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.
В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрампо случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
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