В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В построенной в Симферополе Соборной мечети Крыма с марта будут проводить экскурсии для жителей и гостей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что величественный архитектурный ансамбль Соборной мечети Крыма является одной из визитных карточек республики, а также "достоянием всех крымчан и россиян".Глава республики напомнил, что главная мечеть Крыма, как и Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе, построены под патронатом президента РФ Владимира Путина.Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрампо случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаГлава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в СимферополеМурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В построенной в Симферополе Соборной мечети Крыма с марта будут проводить экскурсии для жителей и гостей полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня комплекс Соборной мечети – не только религиозный объект, но и один из культурных центров региона. В марте здесь начнут проводить экскурсии для всех желающих. Уверен, что посещение мечети будет интересно как туристам, приезжающим в Крым, так и самим крымчанам", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что величественный архитектурный ансамбль Соборной мечети Крыма является одной из визитных карточек республики, а также "достоянием всех крымчан и россиян".
Глава республики напомнил, что главная мечеть Крыма, как и Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе, построены под патронатом президента РФ Владимира Путина.
Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.
В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.
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