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Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
В Крыму в 2024 году началось строительство 15 мечетей на ранее выделенных участках, некоторые объекты на сегодняшний день готовы уже на 60-70%. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T07:07
2025-01-20T07:07
2025-01-20T07:07
радио "спутник в крыму"
новости крыма
раим гафаров
религия
ислам
соборная мечеть
строительство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году началось строительство 15 мечетей на ранее выделенных участках, некоторые объекты на сегодняшний день готовы уже на 60-70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.В Духовном управлении мусульман Крыма сообщили, что под строительство мечетей в разных районах Крыма выделено всего 53 земельных участка. По словам Гафарова, 53 земельных участка – это большое количество, особенно, если сравнивать с тем, какой была ситуация до 2014 года."Когда мы сравниваем до 2014 года, тогда никаких земель не выдавалось, ничего не оформлялось. И можно посчитать по пальцам те объекты, которые были за Духовным управлением мусульман официально. Сейчас все объекты – исторические и новые, которые построены и строятся, – все оформляется. По всему Крыму государство помогает, чтобы верующие могли проповедовать свою религию. И это очень важно", – поделился Гафаров.Он подчеркнул, что в 2024 году была достроена долгожданная мечта всех мусульман республики – Соборная мечеть, возведение которой растянулось на четверть века."Она строилась на протяжении 25 лет (участок был выделен в 2004 году – ред.). В прямом смысле слова шла какая-то борьба: не давали ни участка, ничего. И только после 2014 года волевым решением президента России, главы республики и благодаря муфтию Крыма наша мечта осуществилась, за что им огромная благодарность", – сказал Гафаров.Также в прошлом году было завершено строительство мечети в селе Октябрьское в Советском районе Крыма, добавил он.В целом же строительство религиозных сооружений остается сложным и, порой, долгим процессом, поскольку реализуется не в рамках госпрограмм, а, как правило, за счет благотворителей. Это касается и тех пятнадцати мечетей, которые сейчас возводятся в Крыму.При этом он поделился мнением, что в 2025 году удастся опередить прошедший по количеству открытых мечетей."Муфтий Крыма всегда говорит, что самая главная наша цель – это образование и сохранение исламских традиционных ценностей. Для этого мечети очень важны. Чем больше их будет, тем больше там будет преподаваться. Ради этого и проводится работа", – заключил Гафаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму идет прием документов на хадж – 2025 Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости крыма, раим гафаров, религия, ислам, соборная мечеть, строительство, крым
Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
Несколько мечетей в Крыму из строящихся пятнадцати готовы на 60-70%
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году началось строительство 15 мечетей на ранее выделенных участках, некоторые объекты на сегодняшний день готовы уже на 60-70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.
"На данный момент по всему Крыму пятнадцать объектов на стадии строительства. Некоторые процентов на 60-70% готовы", – сказал Гафаров.
В Духовном управлении мусульман Крыма сообщили
, что под строительство мечетей в разных районах Крыма выделено всего 53 земельных участка.
По словам Гафарова, 53 земельных участка – это большое количество, особенно, если сравнивать с тем, какой была ситуация до 2014 года.
"Когда мы сравниваем до 2014 года, тогда никаких земель не выдавалось, ничего не оформлялось. И можно посчитать по пальцам те объекты, которые были за Духовным управлением мусульман официально. Сейчас все объекты – исторические и новые, которые построены и строятся, – все оформляется. По всему Крыму государство помогает, чтобы верующие могли проповедовать свою религию. И это очень важно", – поделился Гафаров.
Он подчеркнул, что в 2024 году была достроена долгожданная мечта всех мусульман республики – Соборная мечеть
, возведение которой растянулось на четверть века.
"Она строилась на протяжении 25 лет (участок был выделен в 2004 году – ред.). В прямом смысле слова шла какая-то борьба: не давали ни участка, ничего. И только после 2014 года волевым решением президента России, главы республики и благодаря муфтию Крыма наша мечта осуществилась, за что им огромная благодарность", – сказал Гафаров.
Также в прошлом году было завершено строительство мечети в селе Октябрьское в Советском районе Крыма, добавил он.
В целом же строительство религиозных сооружений остается сложным и, порой, долгим процессом, поскольку реализуется не в рамках госпрограмм, а, как правило, за счет благотворителей. Это касается и тех пятнадцати мечетей, которые сейчас возводятся в Крыму.
При этом он поделился мнением, что в 2025 году удастся опередить прошедший по количеству открытых мечетей.
"Муфтий Крыма всегда говорит, что самая главная наша цель – это образование и сохранение исламских традиционных ценностей. Для этого мечети очень важны. Чем больше их будет, тем больше там будет преподаваться. Ради этого и проводится работа", – заключил Гафаров.
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