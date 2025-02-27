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"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец
"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец - РИА Новости Крым, 27.02.2025
"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец
Окот - самая горячая пора в овцеводстве. В этот период даже ночевать приходится в кошаре, признается РИА Новости Крым фермер из Черноморского Ашот Гамзян. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T16:13
2025-02-27T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Окот - самая горячая пора в овцеводстве. В этот период даже ночевать приходится в кошаре, признается РИА Новости Крым фермер из Черноморского Ашот Гамзян.В кошаре - шумное многоголосье проголодавшихся ягнят, каждый зовет свою мамку, а чужая к себе и не подпустит, только если за редким исключением. Для лучшего роста и отличного настроения материнское молоко должно поступать в организм малыша каждые два-три часа. Отлучают ягнят от мамки в возрасте четырех-пяти месяцев, иногда дотягивают до полугода.Слабеньких и тощих приходится выкармливать коровьим молоком. Нередко фермер отдает таких ягнят односельчанам, у которых в хозяйстве есть корова. За символическую сумму в сто рублей, уточняет он.Горячая пораНа животноводческих предприятиях Крыма – разгар окотной кампании овец. Ягнята, которые появляются на свет до середины марта, считаются самыми лучшими, крепенькими, потому что уже в раннем возрасте, когда еще есть материнское молоко, они выходят на зеленую траву и поэтому растут интенсивно.Сейчас в день на свет появляется 35-40 ягнят, а через неделю это количество дойдет до 70 голов в сутки. Так, встречая журналистов, фермер объявляет, что спал ночью всего четыре часа. Было не до сна: за темное время суток поголовье увеличилось на 22 ягненка. Есть на ферме и работники, семь-восемь человек. Но сотрудник все равно не выполнит работу так, как сам хозяин, считает он, поэтому сам ухаживает за своими животными.Рабочий день овцевода в ответственный и сложный окотный период длится до 20 часов – начинается в пять утра и заканчивается далеко за полночь.Овцеводом Ашот Сашаевич стал в 2016 году - его дядя, который был уже в возрасте, попросил продолжить дело. До этого работал в общепите и на стройках, но рискнул заняться животноводством, стал главой крестьянско-фермерского хозяйства."К земле всегда тянуло, хоть и в городе вырос. Наверное, это в крови у меня, мои предки всегда занимались разведением животных. Иногда думаю, все - устал, надоело. Это ведь очень тяжелый труд, много рисков. Бывает, овцы болеют и случаются большие потери. Но столько всего уже вложено в это дело - и сил, и средств, и времени, что без этого я теперь уже никак, не могу бросить", - делится фермер.Когда-то, девять лет назад, он начинал свое дело с двухсот голов, получив грант от государства. Сегодня у него уже 3200 голов маточного поголовья овец, также он занимаемся разведением крупного рогатого скота.Супруга Нино во всем поддерживает мужа, помогают по хозяйству и дети, которых четверо."Старший сын хорошо помогал, но сейчас уехал учиться в Казань, сбежал от овец, наверное", - смеется отец.В плане у него - построить сыроварню, чтобы никуда не сдавать молоко, а перерабатывать его на месте. Но процесс пока затормозился: сырами будет заниматься супруга, а она сейчас в декрете, вот подрастет малыш, тогда.На ферме Гамзяна овец цигайской породы скрещивают с курдючными баранчиками, дорперами (новая бесшерстная порода овец мясного направления продуктивности – ред.) и "кроют" ташлинской породой, также мясного направления продуктивности, говорит овцевод. И уточняет: "мы ориентированы на мясное производство, потому как шерсть у нас копейки стоит".Рай для овецКак ранее рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Остапчук, в ХХ веке плановой для Крыма стала цигайская порода овец. Эти животные хорошо приспособлены к местному климату и не боятся многих болезней, от которых нередко страдают привозные породы. Также немаловажно, что при наличии хорошей кормовой базы "цигай" имеет удовлетворительный живой вес.Условия крымской степной зоны идеальны для овцеводства. Еще в советские годы в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов были овцеводческие хозяйства. В каждом выращивали по 20-30 тысяч голов. Для сравнения, в прошлом году, по информации минсельхоза Крыма, поголовье овец и коз в республике составило более 172 тысяч голов. Основные направления развития отрасли в республике: создание племенных организаций по разведению овец, разведение овец мясошерстного направления продуктивности, организация промышленного скрещивания овцематок с высокопродуктивными мясо-шерстными баранами, отдавая предпочтение производству высококачественной диетической ягнятины и молодой баранины.В текущем году государственная поддержка на развитие овцеводства в Республике Крым составила 7 миллионов рублей, уточняют в профильной пресс-службе.Ранее РИА Новости Крым также рассказывал о фермере-овцеводе Александре Тимченко из села Красноярское Черноморского района, который, в числе других овцеводов получил грант в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельхозтехнику.Кроме того, ученые НИИ СХ Крыма занимаются выведением нового гибрида овец – тонкорунной цигайской, о том, как это происходит, читайте в нашем эксклюзивном материале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:400 литров от каждой: в Крыму живут необычные молочные овцыВернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в КрымуАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
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"Живу среди барашков": в Крыму разгар окотной кампании овец

На животноводческих предприятиях Крыма начался самый разгар окотной кампании овец

16:13 27.02.2025 (обновлено: 16:39 27.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Окот - самая горячая пора в овцеводстве. В этот период даже ночевать приходится в кошаре, признается РИА Новости Крым фермер из Черноморского Ашот Гамзян.
В кошаре - шумное многоголосье проголодавшихся ягнят, каждый зовет свою мамку, а чужая к себе и не подпустит, только если за редким исключением. Для лучшего роста и отличного настроения материнское молоко должно поступать в организм малыша каждые два-три часа. Отлучают ягнят от мамки в возрасте четырех-пяти месяцев, иногда дотягивают до полугода.
Слабеньких и тощих приходится выкармливать коровьим молоком. Нередко фермер отдает таких ягнят односельчанам, у которых в хозяйстве есть корова. За символическую сумму в сто рублей, уточняет он.

Горячая пора

На животноводческих предприятиях Крыма – разгар окотной кампании овец. Ягнята, которые появляются на свет до середины марта, считаются самыми лучшими, крепенькими, потому что уже в раннем возрасте, когда еще есть материнское молоко, они выходят на зеленую траву и поэтому растут интенсивно.

"80 процентов времени я живу на ферме, а когда окот, то живу в вагончике – прям среди барашков, чтобы было удобно следить за овцематками, принимать, собирать ягнят. В этом году у нас ожидается приплод примерно в две с половиной-три тысячи ягнят", - рассказывает он.

Сейчас в день на свет появляется 35-40 ягнят, а через неделю это количество дойдет до 70 голов в сутки. Так, встречая журналистов, фермер объявляет, что спал ночью всего четыре часа. Было не до сна: за темное время суток поголовье увеличилось на 22 ягненка. Есть на ферме и работники, семь-восемь человек. Но сотрудник все равно не выполнит работу так, как сам хозяин, считает он, поэтому сам ухаживает за своими животными.
Рабочий день овцевода в ответственный и сложный окотный период длится до 20 часов – начинается в пять утра и заканчивается далеко за полночь.
Овцеводом Ашот Сашаевич стал в 2016 году - его дядя, который был уже в возрасте, попросил продолжить дело. До этого работал в общепите и на стройках, но рискнул заняться животноводством, стал главой крестьянско-фермерского хозяйства.
"К земле всегда тянуло, хоть и в городе вырос. Наверное, это в крови у меня, мои предки всегда занимались разведением животных. Иногда думаю, все - устал, надоело. Это ведь очень тяжелый труд, много рисков. Бывает, овцы болеют и случаются большие потери. Но столько всего уже вложено в это дело - и сил, и средств, и времени, что без этого я теперь уже никак, не могу бросить", - делится фермер.
Когда-то, девять лет назад, он начинал свое дело с двухсот голов, получив грант от государства. Сегодня у него уже 3200 голов маточного поголовья овец, также он занимаемся разведением крупного рогатого скота.
Супруга Нино во всем поддерживает мужа, помогают по хозяйству и дети, которых четверо.
"Старший сын хорошо помогал, но сейчас уехал учиться в Казань, сбежал от овец, наверное", - смеется отец.
В плане у него - построить сыроварню, чтобы никуда не сдавать молоко, а перерабатывать его на месте. Но процесс пока затормозился: сырами будет заниматься супруга, а она сейчас в декрете, вот подрастет малыш, тогда.
На ферме Гамзяна овец цигайской породы скрещивают с курдючными баранчиками, дорперами (новая бесшерстная порода овец мясного направления продуктивности – ред.) и "кроют" ташлинской породой, также мясного направления продуктивности, говорит овцевод. И уточняет: "мы ориентированы на мясное производство, потому как шерсть у нас копейки стоит".

Рай для овец

Как ранее рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Остапчук, в ХХ веке плановой для Крыма стала цигайская порода овец. Эти животные хорошо приспособлены к местному климату и не боятся многих болезней, от которых нередко страдают привозные породы. Также немаловажно, что при наличии хорошей кормовой базы "цигай" имеет удовлетворительный живой вес.

"Да, "цигай" устойчив к болезням, поэтому мы скрещиваем эту породу с баранчиками мясного направления. Получается хороший результат", - соглашается Гамзян. И с гордостью добавляет: "В Крыму лучшая баранина - у нас".

Условия крымской степной зоны идеальны для овцеводства. Еще в советские годы в совхозах Черноморского, Сакского, Первомайского, Раздольненского, Ленинского, Красноперекопского и Джанкойского районов были овцеводческие хозяйства. В каждом выращивали по 20-30 тысяч голов. Для сравнения, в прошлом году, по информации минсельхоза Крыма, поголовье овец и коз в республике составило более 172 тысяч голов.
Основные направления развития отрасли в республике: создание племенных организаций по разведению овец, разведение овец мясошерстного направления продуктивности, организация промышленного скрещивания овцематок с высокопродуктивными мясо-шерстными баранами, отдавая предпочтение производству высококачественной диетической ягнятины и молодой баранины.
© РИА Новости КрымОвечки на ферме в Черноморском районе Крыма
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
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Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОвечки на ферме в Черноморском районе Крыма
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
2 из 4
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОвечки на ферме в Черноморском районе Крыма
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
3 из 4
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯгнята на ферме в Черноморском районе Крыма
Ягнята на ферме в Черноморском районе Крыма
4 из 4
Ягнята на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 4
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
2 из 4
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 4
Овечки на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 4
Ягнята на ферме в Черноморском районе Крыма
© РИА Новости Крым
В текущем году государственная поддержка на развитие овцеводства в Республике Крым составила 7 миллионов рублей, уточняют в профильной пресс-службе.
Ранее РИА Новости Крым также рассказывал о фермере-овцеводе Александре Тимченко из села Красноярское Черноморского района, который, в числе других овцеводов получил грант в форме субсидии на реализацию бизнес-плана "Создание и развитие фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании овец цигайской породы". За предоставленные государством деньги фермеры смогли приобрести овцематок цигайской породы и сельхозтехнику.
Кроме того, ученые НИИ СХ Крыма занимаются выведением нового гибрида овец – тонкорунной цигайской, о том, как это происходит, читайте в нашем эксклюзивном материале.
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