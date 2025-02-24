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Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования

Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования

Южная Корея с 28 февраля отменяет санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T19:55

2025-02-24T19:55

2025-02-24T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Южная Корея с 28 февраля отменяет санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов.Отмечается, что санкционные ограничения в отношении медицинского оборудования были отменены с учетом "сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами". В этой связи было решено скорректировать систему экспортного контроля таким образом, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, которое "носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой".В качестве примеров такого оборудования приведены рентгеновские аппараты для проведения диагностики и оборудование для создания рентгенографических снимков. При их экспорте теперь достаточно будет предоставить контролирующим органам обычные документы на поставку за рубеж. В то же время в отношении остальных подсанкционных товаров необходимо будет по-прежнему получать индивидуальные разрешения на экспорт.Южная Корея ранее вслед за США ввела ограничения на поставку в Россию 1402 видов товаров: 109 из них относятся к стратегическим материалам, 134 связаны с биохимическими и другими передовыми технологиями, еще 1159 позиций являются обычными промышленными товарами.Как отмечает в этой связи южнокорейский телеканал MTN, введение индивидуальных разрешений на экспорт для таких бытовых товаров как ноутбуки и смартфоны вызвало недовольство в среде предпринимателей, которые сочли необходимость подачи предварительного уведомления в Корейское агентство по безопасности в сфере торговли, а затем получения заключения от министерства промышленности фактическим запретом на экспорт. В этой связи многие экспортеры предпочли продолжить поставки на российский рынок через третьи страны, однако это увеличило их расходы на логистику и оплату услуг посредников.По данным MTN, южнокорейские компании, работающие на российском направлении, надеются, что вслед за ослаблением санкционных ограничений на медицинское оборудование последуют дальнейшие шаги по отмене санкций на другие товарные группы. Ранее южнокорейский суд, вынося решение по делу одного из экспортеров, поставлявшего оборудование российскому заказчику без получения правительственного разрешения, уже признавал, что действия южнокорейских компаний зачастую обоснованы резким падением выручки из-за антироссийских санкций, введенных властями.Однако, как сообщил телеканалу представитель южнокорейского минпромторга, нынешнее снятие ограничений на поставку медицинского оборудования является "аналогом мер гуманитарного характера, ранее вводившихся США". Чиновник также заявил, что дальнейшая отмена санкций со стороны Сеула будет зависеть от "критериев международного сообщества".Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введения экспортного контроля за поставками в Россию 57 видов нестратегических товаров и технологий. С 28 апреля того же года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия.О том, что страна успешно справляется с санкционным давлением, многократно заявлял президент России Владимир Путин. Если российские разработки и технологические решения будут эффективными, никакие санкции не остановят их продвижение на мировые рынки, заявил он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияАвстралия ввела санкции против RTОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров

южная корея

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, новости, политика, в мире, санкции против россии