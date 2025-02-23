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Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
Российская армия поразила места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:27
2025-02-23T12:27
2025-02-23T12:32
министерство обороны рф
новости сво
авиация
артиллерия
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российская армия поразила места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады горючего, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах.Средства ПВО за сутки сбили еще четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 73 беспилотных самолетного типа.В ночь на 23 февраля над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников, сообщили ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеГрупповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныСилы ПВО сбили украинский МиГ-29
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
12:27 23.02.2025 (обновлено: 12:32 23.02.2025)