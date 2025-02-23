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Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

Российская армия поразила места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T12:27

2025-02-23T12:27

2025-02-23T12:32

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российская армия поразила места проведения сборов руководящего состава ВСУ, вражеские аэродромы и пункты сборов беспилотников. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады горючего, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах.Средства ПВО за сутки сбили еще четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 73 беспилотных самолетного типа.В ночь на 23 февраля над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников, сообщили ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеГрупповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныСилы ПВО сбили украинский МиГ-29

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу