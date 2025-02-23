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За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.02.2025
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников
Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T07:16
2025-02-23T07:16
министерство обороны рф
новости
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курская область
липецкая область
тульская область
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером киевский режим дважды пытался атаковать дронами Крым. С 20:00 до 20:45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики, с 20:50 до 22.25 ПВО сбила еще один беспилотник над Крымом, шесть дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному Орловской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, пво, орловская область, белгородская область, курская область, липецкая область, тульская область, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон)
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников

20 украинских беспилотников сбили над шестью регионами России за ночь

07:16 23.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей", – сказано в сообщении.
Накануне вечером киевский режим дважды пытался атаковать дронами Крым. С 20:00 до 20:45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики, с 20:50 до 22.25 ПВО сбила еще один беспилотник над Крымом, шесть дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному Орловской и Курской областями.
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Министерство обороны РФНовостиПВООрловская областьБелгородская областьКурская областьЛипецкая областьТульская областьВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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