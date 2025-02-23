https://crimea.ria.ru/20250223/za-noch-nad-shestyu-regionami-rossii-sbili-20-ukrainskikh-bespilotnikov-1144399911.html
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.02.2025
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников
Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T07:16
2025-02-23T07:16
2025-02-23T07:16
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером киевский режим дважды пытался атаковать дронами Крым. С 20:00 до 20:45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики, с 20:50 до 22.25 ПВО сбила еще один беспилотник над Крымом, шесть дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному Орловской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, пво, орловская область, белгородская область, курская область, липецкая область, тульская область, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон)
За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников
20 украинских беспилотников сбили над шестью регионами России за ночь