https://crimea.ria.ru/20250223/za-noch-nad-shestyu-regionami-rossii-sbili-20-ukrainskikh-bespilotnikov-1144399911.html

За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников

За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.02.2025

За ночь над шестью регионами России сбили 20 украинских беспилотников

Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T07:16

2025-02-23T07:16

2025-02-23T07:16

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили 20 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером киевский режим дважды пытался атаковать дронами Крым. С 20:00 до 20:45 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией республики, с 20:50 до 22.25 ПВО сбила еще один беспилотник над Крымом, шесть дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному Орловской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

липецкая область

тульская область

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, пво, орловская область, белгородская область, курская область, липецкая область, тульская область, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон)