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Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю

Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю

Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T20:48

2025-02-23T20:48

2025-02-23T20:48

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, перемены в погоде начнутся со вторника, в регион придет антициклон, нисходящие потоки купола высокого давления будут препятствовать процессу облакообразования, а значит, ожидается солнечная погода без осадков. При этом по ночам еще будет холодно.Метеорологическая зима в Крыму наконец-то сменится метеорологической весной, подытожил специалист.Минувшая неделя стала для Крыма холодной и снежной. Региональный главк МЧС, ссылаясь на синоптиков, объявлял штормовое предупреждение на три дня из-за снега и усиления ветра до 20-25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербВ Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияНекоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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