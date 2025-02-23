Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
Солнечную погоду в Крым принесет антициклон – ФОБОС
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПодснежники в крымском лесу
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"Неделя стартует с зимней погоды, в понедельник сохранится вероятность локального кратковременного снега. Ночью и под утро 2...7 мороза, днем при самом оптимальном оптимистичном прогнозе -4...+1", – сказал эксперт
По словам Тишковца, перемены в погоде начнутся со вторника, в регион придет антициклон, нисходящие потоки купола высокого давления будут препятствовать процессу облакообразования, а значит, ожидается солнечная погода без осадков. При этом по ночам еще будет холодно.
"Во вторник ночью -2...-7, на землю местами опустятся очаги туманов, а днем февральское солнце сумеет прогреть воздух до 0...+5 градусов. В среду солнечно, ночью +1...+6, днем чуть потеплее: +2...+7, в четверг под утро 0...+5, а днем уже +3…+8, аналогичные дневные температуры ожидаются и в пятницу", – уточнил собеседник.
Метеорологическая зима в Крыму наконец-то сменится метеорологической весной, подытожил специалист.
Минувшая неделя стала для Крыма холодной и снежной. Региональный главк МЧС, ссылаясь на синоптиков, объявлял штормовое предупреждение на три дня из-за снега и усиления ветра до 20-25 м/с.
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