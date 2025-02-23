Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250223/kogda-v-krymu-potepleet--prognoz-pogody-na-nedelyu-1144366454.html
Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T20:48
2025-02-23T20:48
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111410/20/1114102073_0:0:3664:2062_1920x0_80_0_0_f6b29dc56cf730c93ad94c56c23bc659.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, перемены в погоде начнутся со вторника, в регион придет антициклон, нисходящие потоки купола высокого давления будут препятствовать процессу облакообразования, а значит, ожидается солнечная погода без осадков. При этом по ночам еще будет холодно.Метеорологическая зима в Крыму наконец-то сменится метеорологической весной, подытожил специалист.Минувшая неделя стала для Крыма холодной и снежной. Региональный главк МЧС, ссылаясь на синоптиков, объявлял штормовое предупреждение на три дня из-за снега и усиления ветра до 20-25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербВ Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияНекоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111410/20/1114102073_192:0:3543:2513_1920x0_80_0_0_e88167330697feaf6105af6f1e167be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю

Солнечную погоду в Крым принесет антициклон – ФОБОС

20:48 23.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПодснежники в крымском лесу
Подснежники в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму, начавшись с аномально холодного понедельника, постепенно начнет радовать потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"Неделя стартует с зимней погоды, в понедельник сохранится вероятность локального кратковременного снега. Ночью и под утро 2...7 мороза, днем при самом оптимальном оптимистичном прогнозе -4...+1", – сказал эксперт
По словам Тишковца, перемены в погоде начнутся со вторника, в регион придет антициклон, нисходящие потоки купола высокого давления будут препятствовать процессу облакообразования, а значит, ожидается солнечная погода без осадков. При этом по ночам еще будет холодно.

"Во вторник ночью -2...-7, на землю местами опустятся очаги туманов, а днем февральское солнце сумеет прогреть воздух до 0...+5 градусов. В среду солнечно, ночью +1...+6, днем чуть потеплее: +2...+7, в четверг под утро 0...+5, а днем уже +3…+8, аналогичные дневные температуры ожидаются и в пятницу", – уточнил собеседник.

Метеорологическая зима в Крыму наконец-то сменится метеорологической весной, подытожил специалист.
Минувшая неделя стала для Крыма холодной и снежной. Региональный главк МЧС, ссылаясь на синоптиков, объявлял штормовое предупреждение на три дня из-за снега и усиления ветра до 20-25 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб
В Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщения
Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
20:32Переговоры в Эр-Рияде и прорыв в Курской области: топ новостей недели
20:14В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочку
20:02Мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде"
19:42В случае мира на Украине американский бизнес сможет вернуться в Россию
19:22Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
18:54Обрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам
18:31Когда в Бахчисарайском районе достроят психоневрологический интернат
18:09Зеленский отказался признать долг перед США в $500 миллиардов
17:45Зеленский готов уйти с поста президента Украины
17:10Зеленский назвал срок окончания конфликта – МИД Украины
16:48На экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+
16:10В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
15:40Влетел в опору и отбойник моста – в ДТП в Сочи пострадали семеро
15:10На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
14:34Пожар произошел в Красногвардейском районе Крыма
14:11Что нужно российским бойцам в зоне СВО – ответ Героя России
13:39Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
13:16Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области
Лента новостейМолния