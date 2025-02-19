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Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах
На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T10:43
2025-02-19T10:43
2025-02-19T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопадаМороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в средуНа Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
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РИА Новости Крым
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Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах
Крымавтодор: на борьбу с гололедом и снегопадом на дороги вывели 53 единицы техники
10:43 19.02.2025 (обновлено: 10:45 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
"На данный момент состояние дорожного покрытия на Ангарском перевале сухое, осадков нет, температура -8 градусов. Опасные участки обработаны. На Шапке партизан есть снег, температура -10, проводится постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Проведена обработка противогололедными материалами", - рассказали в пресс-службе.
Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.
"На Грушевском перевале сейчас -4, идет небольшой снег, проведена очистка и противогололедная обработка. Очищена трасса Белогорск-Феодосия, постоянно проводятся работы на участке Грушевка-Судак", - проинформировали на предприятии.
В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.
В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.
"Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению. В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила
о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами.
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