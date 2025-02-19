https://crimea.ria.ru/20250219/snegopad-nakryl-krym---operativnye-dannye-o-situatsii-na-dorogakh-1144299175.html

Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах

Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах

На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T10:43

2025-02-19T10:43

2025-02-19T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопадаМороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в средуНа Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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