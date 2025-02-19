Рейтинг@Mail.ru
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/snegopad-nakryl-krym---operativnye-dannye-o-situatsii-na-dorogakh-1144299175.html
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах
На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T10:43
2025-02-19T10:45
крым
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ангарский перевал
грушевский перевал
крымавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122218227_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_9c9afabc2a02783c1eaf54e8193f9550.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопадаМороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в средуНа Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
крым
ангарский перевал
грушевский перевал
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122218227_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5187ae7ab5e20f2df758e9d947d422f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ангарский перевал, грушевский перевал, крымавтодор
Снегопад накрыл Крым - оперативные данные о ситуации на дорогах

Крымавтодор: на борьбу с гололедом и снегопадом на дороги вывели 53 единицы техники

10:43 19.02.2025 (обновлено: 10:45 19.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСнегопад на Ангарском перевале в Крыму
Снегопад на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. На борьбу с гололедом и снегопадом на дороги Крыма выведены 53 единицы техники, всего дежурят более 100 спецмашин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".
"На данный момент состояние дорожного покрытия на Ангарском перевале сухое, осадков нет, температура -8 градусов. Опасные участки обработаны. На Шапке партизан есть снег, температура -10, проводится постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Проведена обработка противогололедными материалами", - рассказали в пресс-службе.
Проезд через Грушевский перевал также обеспечен, ведутся постоянные работы на участке Грушевка-Судак.

"На Грушевском перевале сейчас -4, идет небольшой снег, проведена очистка и противогололедная обработка. Очищена трасса Белогорск-Феодосия, постоянно проводятся работы на участке Грушевка-Судак", - проинформировали на предприятии.

В Симферополе также проведена противогололедная обработка на западном и восточном обходах, в районе ГРЭС. В работах задействовано 7 единиц техники. На ЮБК осадков нет, дороги обработаны. Движение на автодороге Соколиное – Ай-Петри закрыто для всех транспортных средств.
В пресс-службе МЧС Крыма добавили, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Спасатели вместе с дорожными службами и ГАИ проводят комплекс мероприятий по недопущению нештатных ситуаций, связанных с непогодой.
"Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению. В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая предупредила о том, что в Крыму эта неделя будет морозной, с температурными значениями до -14 градусов и сильными ветрами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
 
КрымНовости КрымаЭксклюзивы РИА Новости КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПАнгарский перевалГрушевский перевалКрымавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
17:35Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
17:26Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
17:00Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
16:58Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
16:44Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
16:36Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
16:25Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
16:07США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
15:56Над Крымом отработала ПВО
15:31В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
15:16Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
14:48Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
14:43Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
14:30Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
14:10Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
13:56Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
13:23Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
13:11Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
13:06Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение
Лента новостейМолния