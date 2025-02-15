https://crimea.ria.ru/20250215/otkazhutsya-li-v-rf-ot-nalichnykh-deneg-v-polzu-tsifrovogo-rublya-i-beznala--1144188297.html
Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала
Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала
В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T07:07
2025-02-15T07:07
2025-02-15T07:07
радио "спутник в крыму"
новости
мнения
деньги
рубль
цифровой рубль
экономика
андрей вершицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу безнала и цифрового рубля, для ее гибкости в различных условиях важен симбиоз всех форм валют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Он отметил, что сегодня наша страна, как и весь мир, переходит на безналичные платежи не только потому что это удобно."Не нужно искать мелочь, сдачу, снабжать разменными монетами магазины, с чем часто у нас проблемы. Но это и борьба с теневой экономикой, потому что все деньги находятся в официальном обороте и со всех сумм уплачиваются налоги. То есть здесь много преимуществ", – сказал эксперт.Однако полный переход экономики РФ на безнал и цифровой рубль, который Центробанк сейчас разрабатывает и намерен внедрить в России уже с июля текущего года, имеет ряд сложностей, заметил эксперт.Но даже если все это будет работать безотказно, по словам Вершицкого, одновременное функционирование всех форм национальной валюты будет выигрышнее для страны."Это позволит обеспечить гибкость в различных условиях", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовЮные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картамиКак накопить деньги - совет от специалистов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мнения, деньги, рубль, цифровой рубль, экономика, андрей вершицкий
Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала
Для гибкости экономики в различных условиях важны все формы валюты – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым.
В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу безнала и цифрового рубля, для ее гибкости в различных условиях важен симбиоз всех форм валют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
"На практике пока такого нет, но теоретически, может. И многие страны идут к этому. Они стараются минимизировать наличный оборот", – сказал Вершицкий, отвечая на вопрос, может ли экономика России полностью отказаться от наличных денег.
Он отметил, что сегодня наша страна, как и весь мир, переходит на безналичные платежи не только потому что это удобно.
"Не нужно искать мелочь, сдачу, снабжать разменными монетами магазины, с чем часто у нас проблемы. Но это и борьба с теневой экономикой, потому что все деньги находятся в официальном обороте и со всех сумм уплачиваются налоги. То есть здесь много преимуществ", – сказал эксперт.
Однако полный переход экономики РФ на безнал и цифровой рубль
, который Центробанк сейчас разрабатывает и намерен внедрить в России
уже с июля текущего года, имеет ряд сложностей, заметил эксперт.
"Нужно наладить систему платежных средств. То есть у всех должны быть банковские терминалы, и они должны работать. У всех должна быть связь, электричество, и все должно быть налажено. А иногда в отдаленных регионах что-то из этого может быть проблемой", – заметил он.
Но даже если все это будет работать безотказно, по словам Вершицкого, одновременное функционирование всех форм национальной валюты будет выигрышнее для страны.
"Это позволит обеспечить гибкость в различных условиях", – заключил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: