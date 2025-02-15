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Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T07:07

2025-02-15T07:07

2025-02-15T07:07

радио "спутник в крыму"

новости

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рубль

цифровой рубль

экономика

андрей вершицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу безнала и цифрового рубля, для ее гибкости в различных условиях важен симбиоз всех форм валют. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Он отметил, что сегодня наша страна, как и весь мир, переходит на безналичные платежи не только потому что это удобно."Не нужно искать мелочь, сдачу, снабжать разменными монетами магазины, с чем часто у нас проблемы. Но это и борьба с теневой экономикой, потому что все деньги находятся в официальном обороте и со всех сумм уплачиваются налоги. То есть здесь много преимуществ", – сказал эксперт.Однако полный переход экономики РФ на безнал и цифровой рубль, который Центробанк сейчас разрабатывает и намерен внедрить в России уже с июля текущего года, имеет ряд сложностей, заметил эксперт.Но даже если все это будет работать безотказно, по словам Вершицкого, одновременное функционирование всех форм национальной валюты будет выигрышнее для страны."Это позволит обеспечить гибкость в различных условиях", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектовЮные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картамиКак накопить деньги - совет от специалистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, деньги, рубль, цифровой рубль, экономика, андрей вершицкий