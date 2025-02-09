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В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов
В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов
В Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T18:44
2025-02-09T18:44
2025-02-09T18:44
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые украсть невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что руководство республики с просьбой посодействовать в этом вопросе уже к нему обратилось.Аксаков напомнил, что с 1 июля текущего года каждый гражданин России сможет открыть свой счет в цифровом рубле и оплачивать товары и услуги.Он подчеркнул, что "цифровые деньги окрашены, видно, как они идут, и украсть их невозможно".По его словам парламентария, проект "окрашенных денег", которые будут направлены на реализацию государственных проектов, уже запускают в Чувашии, и Крым ждет своей очереди.По его словам, цифровой рубль, помимо прочего, интересен своими так называемыми смарт-контрактами. "И я хотел бы хотел отметить, что руководство Крыма ко мне обратилось с просьбой идею смарт-контракта реализовать здесь, в Крыму", – сказал парламентарий.Аксаков подчеркнул, что повсеместное введение по стране цифрового рубля не означает, что россиян обяжут открывать такие счета и, тем более, отказываться от наличных и безналичных денег.Ранее Аксаков раскрыл подробности инвестпроекта в Крыму на 50 миллиардов рублей, который на днях анонсировал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубльЦифровую валюту хотят признать имуществомКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
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цифровой рубль, новости, новости крыма, рубль, инвестиции, крым, анатолий аксаков
В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов
В Крыму за цифровые рубли намерены реализовать ряд инвестиционных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые украсть невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что руководство республики с просьбой посодействовать в этом вопросе уже к нему обратилось.
Аксаков напомнил, что с 1 июля текущего года каждый гражданин России сможет открыть свой счет в цифровом рубле и оплачивать товары и услуги.
"Мы запускаем цифровой рубль, который оборачивается фактически в компьютере центрального банка и перемещается с вашего счета в этом компьютере на счет в этом же компьютере, в информационной базе ЦБ. В связи с этим стопроцентная гарантия, что ваши деньги будут сохранены", – сказал Аксаков.
Он подчеркнул, что "цифровые деньги окрашены, видно, как они идут, и украсть их невозможно".
По его словам парламентария, проект "окрашенных денег", которые будут направлены на реализацию государственных проектов, уже запускают в Чувашии, и Крым ждет своей очереди.
"И в Крыму, я думаю, тоже мы реализуем некоторые проекты. Тем более есть великолепные идеи, которые мы с Аксеновым (Сергей, глава Крыма – ред.) обсуждали", – отметил Аксаков.
По его словам, цифровой рубль, помимо прочего, интересен своими так называемыми смарт-контрактами. "И я хотел бы хотел отметить, что руководство Крыма ко мне обратилось с просьбой идею смарт-контракта реализовать здесь, в Крыму", – сказал парламентарий.
Аксаков подчеркнул, что повсеместное введение по стране цифрового рубля не означает, что россиян обяжут открывать такие счета и, тем более, отказываться от наличных и безналичных денег.
"Будут и наличные, и безналичные, и цифровой рубль, кто хочет им пользоваться. Я знаю, что многие интересуются этим и готовы пользоваться", – сказал он.
Ранее Аксаков раскрыл подробности инвестпроекта в Крыму на 50 миллиардов рублей, который на днях анонсировал глава республики Сергей Аксенов.
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