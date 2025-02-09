https://crimea.ria.ru/20250209/v-krymu-gotovyatsya-za-tsifrovye-rubli-realizovat-ryad-investproektov-1143908642.html

В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов

В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов

В Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T18:44

2025-02-09T18:44

2025-02-09T18:44

радио "спутник в крыму"

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анатолий аксаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые украсть невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что руководство республики с просьбой посодействовать в этом вопросе уже к нему обратилось.Аксаков напомнил, что с 1 июля текущего года каждый гражданин России сможет открыть свой счет в цифровом рубле и оплачивать товары и услуги.Он подчеркнул, что "цифровые деньги окрашены, видно, как они идут, и украсть их невозможно".По его словам парламентария, проект "окрашенных денег", которые будут направлены на реализацию государственных проектов, уже запускают в Чувашии, и Крым ждет своей очереди.По его словам, цифровой рубль, помимо прочего, интересен своими так называемыми смарт-контрактами. "И я хотел бы хотел отметить, что руководство Крыма ко мне обратилось с просьбой идею смарт-контракта реализовать здесь, в Крыму", – сказал парламентарий.Аксаков подчеркнул, что повсеместное введение по стране цифрового рубля не означает, что россиян обяжут открывать такие счета и, тем более, отказываться от наличных и безналичных денег.Ранее Аксаков раскрыл подробности инвестпроекта в Крыму на 50 миллиардов рублей, который на днях анонсировал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Россия полностью перейдет на цифровой рубльЦифровую валюту хотят признать имуществомКрипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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