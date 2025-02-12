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Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву
Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву
Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, и киевский режим уже не имеет к ним никакого отношения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T11:16
2025-02-12T11:44
денис пушилин
редкоземельные металлы
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россия
марьинка (город в днр)
полезные ископаемые
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, и киевский режим уже не имеет к ним никакого отношения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, в районе месторождений на данный момент проводится разминирование. После завершения этих работ можно будет говорить о разработке этих месторождений."Это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", - отметил глава ДНР.Пушилин также выразил возмущение и удивление тем, как глава киевского режима Владимир Зеленский "задешево" продает остатки украинских недр Соединенным Штатам Америки.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы УкраиныТрамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине
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денис пушилин, редкоземельные металлы, украина, россия, марьинка (город в днр), полезные ископаемые, новости
Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву

Главные запасы лития и титана в Донбассе находятся на освобожденной территории – Пушилин

11:16 12.02.2025 (обновлено: 11:44 12.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, и киевский режим уже не имеет к ним никакого отношения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Основные запасы расположены на Донбассе – на территории Донецкой, Луганской народных республик, и в Днепропетровске. Там разное количество, но основные (запасы – ред.) по литию и титану - на нашей, освобожденной, территории", - рассказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, в районе месторождений на данный момент проводится разминирование. После завершения этих работ можно будет говорить о разработке этих месторождений.
"Это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", - отметил глава ДНР.
Пушилин также выразил возмущение и удивление тем, как глава киевского режима Владимир Зеленский "задешево" продает остатки украинских недр Соединенным Штатам Америки.

"Распродает остатки Украины, причем не за дорого, и делает это публично. Я не понимаю, где те ура-патриоты, которые кричали "Украина – для украинцев? Послушайте, вас уничтожили и вас сейчас распродают за три копейки, делают это цинично, публично, еще и представляют это как свою победу. Мерзость, честно вам скажу", - сказал он.

Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.
Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.
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