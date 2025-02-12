https://crimea.ria.ru/20250212/osnovnye-zapasy-litiya-i-titana-v-donbasse-uzhe-nepodkontrolny-kievu-1144114646.html

Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву

Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву

Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, и киевский режим уже не имеет к ним никакого отношения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T11:16

2025-02-12T11:16

2025-02-12T11:44

денис пушилин

редкоземельные металлы

украина

россия

марьинка (город в днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, и киевский режим уже не имеет к ним никакого отношения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, в районе месторождений на данный момент проводится разминирование. После завершения этих работ можно будет говорить о разработке этих месторождений."Это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", - отметил глава ДНР.Пушилин также выразил возмущение и удивление тем, как глава киевского режима Владимир Зеленский "задешево" продает остатки украинских недр Соединенным Штатам Америки.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы УкраиныТрамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

украина

россия

марьинка (город в днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, редкоземельные металлы, украина, россия, марьинка (город в днр), полезные ископаемые, новости