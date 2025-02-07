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Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
Президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T21:39
2025-02-07T21:39
2025-02-07T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.Американский лидер добавил, что "все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут".Американский лидер также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским. По его словам, встречу планируют провести в Вашингтоне.Отвечая на вопрос о вероятности проведения встречи на высшем уровне с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп сказал, что "это возможно".Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два.Российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на УкраинеКонтакты России и США активизировались - КремльТрамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дональд трамп, владимир путин (политик), новости, сша, россия, украина, владимир зеленский
Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
Трамп анонсировал встречу с Зеленским на следующей неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.
"Мы уже сказали ему (Зеленскому – ред.) о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер добавил, что "все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут".
Американский лидер также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским. По его словам, встречу планируют провести в Вашингтоне.
Отвечая на вопрос о вероятности проведения встречи на высшем уровне с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп сказал, что "это возможно".
"Вероятно, я переговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", – сказал президент США.
Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов
кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании
быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику
на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два.
Российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.
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