"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги
Киев должен гарантировать безопасность вложенных в Украину средств США - Трамп
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов.
"У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — цитирует Трампа РИА Новости.
Американский президент заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств.
"Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов, и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо", — заявил президент США.
Выбранная Дональдом Трампом стратегия в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь. Такое мнение ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.
США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
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