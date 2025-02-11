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"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги
"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги - РИА Новости Крым, 11.02.2025
"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги
Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". Об этом в интервью Fox News заявил РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T06:52
2025-02-11T06:52
дональд трамп
сша
украина
поставки западного оружия украине
финансы
новости
редкоземельные металлы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.По его словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов.Американский президент заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств."Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов, и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо", — заявил президент США.Выбранная Дональдом Трампом стратегия в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь. Такое мнение ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на ЕвропуРедкоземельные металлы - что это и в чем ценность"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
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дональд трамп, сша, украина, поставки западного оружия украине, финансы, новости, редкоземельные металлы
"Украина может стать Россией": Трамп хочет вернуть вложенные в ВСУ деньги

Киев должен гарантировать безопасность вложенных в Украину средств США - Трамп

06:52 11.02.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов.
"У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — цитирует Трампа РИА Новости.
Американский президент заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств.
"Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов, и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо", — заявил президент США.
Выбранная Дональдом Трампом стратегия в начатых им торговых войнах работает, хоть и не без нюансов, но хуже всех придется Украине, от которой теперь Трамп требует редкоземельные металлы в обмен на любую помощь. Такое мнение ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.
США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
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Дональд ТрампСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеФинансыНовостиРедкоземельные металлы
 
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