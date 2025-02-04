https://crimea.ria.ru/20250204/redkozemelnye-metally---chto-eto-i-v-chem-tsennost-1143896023.html
Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность
Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность
Редкоземельные металлы имеют критическое значение для высокотехнологичного производства и пользуются наибольшим спросом на рынке. Их применяют при создании в... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T11:49
2025-02-04T11:49
2025-02-04T11:49
полезные ископаемые
редкоземельные металлы
в мире
производство
китай
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143890695_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a29c209f44dfb4d25695303a7057e67.jpg
Редкоземельные металлы имеют критическое значение для высокотехнологичного производства и пользуются наибольшим спросом на рынке. Их применяют при создании в том числе мобильных телефонов, электротранспорта, медицинских высокоточных приборов, оборонной и космической продукции. К легким редкоземельным металлам относятся такие химические элементы как лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и гадолиний, скандий, иттрий и другие. Их особенность в том, что данные металлы не встречаются сами по себе в крупных месторождениях, а находятся среди других элементов. В этом заключается главная сложность в их переработке и утилизации токсичной побочной продукции, для чего нужны соответствующие мощности.На сегодняшний день, с учетом массового распространения электронных устройств, спрос на РЗМ растет во всем мире, можно сказать, что их значимость приобрела геополитический оттенок.Лидером по объему производства и потребления редкоземельной продукции сейчас является Китай, который, под данным Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", занимает около 70% всей добычи РЗМ и 90% переработки. Еще один ключевой потребитель — США. Именно то, что КНР держит этот рынок, вызвало волну санкций со стороны Соединенных Штатов. Так, в 2022 г. американский Конгресс запретил компаниям использовать китайские редкоземельные магниты для целей национальной обороны. Китай в ответ ограничил экспорт технологий извлечения этих металлов.Крупнейшие в мире месторождения оксидов редкоземельных элементов расположены в Китае, США, Австралии, Индии, Бразилии, ЮАР и России. По данным РИА Новости, Россия занимает второе место по запасам РЗМ, однако производство — всего два процента от мирового. Основные запасы в стране сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Сейчас осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где также добывают тантал, ниобий и титан. Чтобы извлечь металлы, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. Также большие запасы РЗМ есть на территории новых регионов - ДНР и ЛНР.На Украине, по данным местных СМИ, находятся самые большие в Европе запасы титана и лития. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых страны на сумму около 15 триллионов долларов.
https://crimea.ria.ru/20250204/strategiya-bezumtsa-zachem-trampu-voyny-i-redkozemelnye-metally-ukrainy-1143890052.html
китай
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143890695_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_595dc4b1e730b94fabbf1222b9baba99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полезные ископаемые, редкоземельные металлы, в мире, производство, китай, сша, россия, украина
Редкоземельные металлы имеют критическое значение для высокотехнологичного производства и пользуются наибольшим спросом на рынке. Их применяют при создании в том числе мобильных телефонов, электротранспорта, медицинских высокоточных приборов, оборонной и космической продукции.
К легким редкоземельным металлам относятся такие химические элементы как лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и гадолиний, скандий, иттрий и другие. Их особенность в том, что данные металлы не встречаются сами по себе в крупных месторождениях, а находятся среди других элементов. В этом заключается главная сложность в их переработке и утилизации токсичной побочной продукции, для чего нужны соответствующие мощности.
Редкоземельные металлы и их соединения применяются в основном для производства магнитов и улучшения свойств различных материалов - катализаторы, стеклокерамика, порошки, электроды, сплавы и прочее. К примеру, без неодимовых магнитов невозможно создать ни один аппарат магнитно-резонансной томографии.
На сегодняшний день, с учетом массового распространения электронных устройств, спрос на РЗМ растет во всем мире, можно сказать, что их значимость приобрела геополитический оттенок.
Лидером по объему производства и потребления редкоземельной продукции сейчас является Китай, который, под данным
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", занимает около 70% всей добычи РЗМ и 90% переработки.
Еще один ключевой потребитель — США. Именно то, что КНР держит этот рынок, вызвало волну санкций со стороны Соединенных Штатов. Так, в 2022 г. американский Конгресс запретил компаниям использовать китайские редкоземельные магниты для целей национальной обороны. Китай в ответ ограничил экспорт технологий извлечения этих металлов.
Крупнейшие в мире месторождения оксидов редкоземельных элементов расположены в Китае, США, Австралии, Индии, Бразилии, ЮАР и России.
По данным РИА Новости, Россия занимает второе место по запасам РЗМ, однако производство — всего два процента от мирового. Основные запасы в стране сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Сейчас осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где также добывают тантал, ниобий и титан. Чтобы извлечь металлы, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. Также большие запасы РЗМ есть на территории новых регионов - ДНР и ЛНР.
На Украине, по данным местных СМИ, находятся самые большие в Европе запасы титана и лития. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых страны на сумму около 15 триллионов долларов.