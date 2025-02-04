https://crimea.ria.ru/20250204/redkozemelnye-metally---chto-eto-i-v-chem-tsennost-1143896023.html

Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность

Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Редкоземельные металлы - что это и в чем ценность

Редкоземельные металлы имеют критическое значение для высокотехнологичного производства и пользуются наибольшим спросом на рынке. Их применяют при создании в... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T11:49

2025-02-04T11:49

2025-02-04T11:49

полезные ископаемые

редкоземельные металлы

в мире

производство

китай

сша

россия

украина

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Редкоземельные металлы имеют критическое значение для высокотехнологичного производства и пользуются наибольшим спросом на рынке. Их применяют при создании в том числе мобильных телефонов, электротранспорта, медицинских высокоточных приборов, оборонной и космической продукции. К легким редкоземельным металлам относятся такие химические элементы как лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и гадолиний, скандий, иттрий и другие. Их особенность в том, что данные металлы не встречаются сами по себе в крупных месторождениях, а находятся среди других элементов. В этом заключается главная сложность в их переработке и утилизации токсичной побочной продукции, для чего нужны соответствующие мощности.На сегодняшний день, с учетом массового распространения электронных устройств, спрос на РЗМ растет во всем мире, можно сказать, что их значимость приобрела геополитический оттенок.Лидером по объему производства и потребления редкоземельной продукции сейчас является Китай, который, под данным Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", занимает около 70% всей добычи РЗМ и 90% переработки. Еще один ключевой потребитель — США. Именно то, что КНР держит этот рынок, вызвало волну санкций со стороны Соединенных Штатов. Так, в 2022 г. американский Конгресс запретил компаниям использовать китайские редкоземельные магниты для целей национальной обороны. Китай в ответ ограничил экспорт технологий извлечения этих металлов.Крупнейшие в мире месторождения оксидов редкоземельных элементов расположены в Китае, США, Австралии, Индии, Бразилии, ЮАР и России. По данным РИА Новости, Россия занимает второе место по запасам РЗМ, однако производство — всего два процента от мирового. Основные запасы в стране сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Сейчас осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где также добывают тантал, ниобий и титан. Чтобы извлечь металлы, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. Также большие запасы РЗМ есть на территории новых регионов - ДНР и ЛНР.На Украине, по данным местных СМИ, находятся самые большие в Европе запасы титана и лития. Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых страны на сумму около 15 триллионов долларов.

https://crimea.ria.ru/20250204/strategiya-bezumtsa-zachem-trampu-voyny-i-redkozemelnye-metally-ukrainy-1143890052.html

китай

сша

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полезные ископаемые, редкоземельные металлы, в мире, производство, китай, сша, россия, украина