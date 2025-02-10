https://crimea.ria.ru/20250210/v-krymu-proveryat-sistemu-ekstrennogo-opovescheniya-1144053610.html

В Крыму проверят систему экстренного оповещения

В Крыму проверят систему экстренного оповещения - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крыму проверят систему экстренного оповещения

В Крыму назначили даты проведения проверки системы экстренного оповещения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T11:20

2025-02-10T11:20

2025-02-10T11:20

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

сергей аксенов

проверка систем оповещения

системы оповещения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/04/1135399019_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8c5d12c7661d66702a3fd30ccfa99b4d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назначили даты проведения проверки системы экстренного оповещения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале регионального правительства.Проверки будут проведены 5 марта и 1 октября текущего года. Они предусмотрены планом мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. К концу минувшего года в населенных пунктах добавили более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сергей аксенов, проверка систем оповещения, системы оповещения