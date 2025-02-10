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В Крыму проверят систему экстренного оповещения - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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В Крыму проверят систему экстренного оповещения
В Крыму проверят систему экстренного оповещения - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Крыму проверят систему экстренного оповещения
В Крыму назначили даты проведения проверки системы экстренного оповещения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T11:20
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крым
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проверка систем оповещения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назначили даты проведения проверки системы экстренного оповещения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале регионального правительства.Проверки будут проведены 5 марта и 1 октября текущего года. Они предусмотрены планом мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. К концу минувшего года в населенных пунктах добавили более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать
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крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сергей аксенов, проверка систем оповещения, системы оповещения
В Крыму проверят систему экстренного оповещения

В Крыму проведут плановые проверки системы экстренного оповещения - распоряжение

11:20 10.02.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму назначили даты проведения проверки системы экстренного оповещения. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале регионального правительства.

"Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Крыма на современной элементной базе с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения", - сказано в документе.

Проверки будут проведены 5 марта и 1 октября текущего года. Они предусмотрены планом мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. К концу минувшего года в населенных пунктах добавили более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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