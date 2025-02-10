Рейтинг@Mail.ru
Когда потеплеет в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html
Когда потеплеет в Крыму
Когда потеплеет в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Когда потеплеет в Крыму
В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T16:09
2025-02-10T16:21
погода
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
крым
новости
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144064079_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_15de75f7a880beba562099b91a6eca11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на протяжении текущей рабочей недели ночные температуры в разных частях полуострова будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза, дневные - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Преимущественно без осадков, только во вторник временами возможен небольшой снег.Однако уже в субботу все тот же холодный фронтальный раздел вернет в Крым дожди, мокрый снег переходящий в снег, штормовой юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/С. В воскресенье - сильный снег, метель, холодный северо-западный ветер до 20 м/с, ночные температуры составят 5...9 градусов мороза, днем 0…+5.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихииВ Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуацияДороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144064079_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_caee29c9e418b3852f5b1f8a13a6d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, новости, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая
Когда потеплеет в Крыму

В Крыму сохранится зимняя погода с незначительным потеплением к пятнице - Гидрометцентр

16:09 10.02.2025 (обновлено: 16:21 10.02.2025)
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Надежды на скорое потепление нет. В течение недели, включая выходные дни, в Крыму по-прежнему сохранится зимний характер погоды. Но это нормальная зимняя погода - в основном она идет в пределах климатической нормы", - констатировала Любецкая.
По ее словам, на протяжении текущей рабочей недели ночные температуры в разных частях полуострова будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза, дневные - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Преимущественно без осадков, только во вторник временами возможен небольшой снег.

"В пятницу немного потеплеет в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Температура воздуха ночью еще составит 3...8 градусов мороза, а уже днем до +6", - прогнозирует глава регионального гидрометцентра.

Однако уже в субботу все тот же холодный фронтальный раздел вернет в Крым дожди, мокрый снег переходящий в снег, штормовой юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/С. В воскресенье - сильный снег, метель, холодный северо-западный ветер до 20 м/с, ночные температуры составят 5...9 градусов мороза, днем 0…+5.
Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии
В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымНовостиКрымский гидрометцентрТатьяна Любецкая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
16:31Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
16:24Президент Румынии объявил об уходе в отставку
16:09Когда потеплеет в Крыму
15:57В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине
15:55На Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма
15:48В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен
15:36Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу
15:27Покушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ
15:19Крымский мост сейчас: очередь растет
15:00Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей
14:51Житель Симферопольского района задушил мать
14:42В Евпатории дрифтер на BMW заплатит штраф за опасный маневр
14:34Сбил пешехода: в Ялте вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
14:25В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
14:12В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин
14:02Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области
13:31Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды
13:15Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
12:58Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины
Лента новостейМолния