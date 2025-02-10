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Когда потеплеет в Крыму

Когда потеплеет в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Когда потеплеет в Крыму

В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T16:09

2025-02-10T16:09

2025-02-10T16:21

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татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на протяжении текущей рабочей недели ночные температуры в разных частях полуострова будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза, дневные - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Преимущественно без осадков, только во вторник временами возможен небольшой снег.Однако уже в субботу все тот же холодный фронтальный раздел вернет в Крым дожди, мокрый снег переходящий в снег, штормовой юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/С. В воскресенье - сильный снег, метель, холодный северо-западный ветер до 20 м/с, ночные температуры составят 5...9 градусов мороза, днем 0…+5.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихииВ Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуацияДороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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