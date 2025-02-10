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Когда потеплеет в Крыму
Когда потеплеет в Крыму - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Когда потеплеет в Крыму
В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T16:09
2025-02-10T16:09
2025-02-10T16:21
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на протяжении текущей рабочей недели ночные температуры в разных частях полуострова будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза, дневные - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Преимущественно без осадков, только во вторник временами возможен небольшой снег.Однако уже в субботу все тот же холодный фронтальный раздел вернет в Крым дожди, мокрый снег переходящий в снег, штормовой юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/С. В воскресенье - сильный снег, метель, холодный северо-западный ветер до 20 м/с, ночные температуры составят 5...9 градусов мороза, днем 0…+5.Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихииВ Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуацияДороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
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погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, новости, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым.
В Крыму пока сохраняется зимняя погода с незначительным коротким потеплением к пятнице. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Надежды на скорое потепление нет. В течение недели, включая выходные дни, в Крыму по-прежнему сохранится зимний характер погоды. Но это нормальная зимняя погода - в основном она идет в пределах климатической нормы", - констатировала Любецкая.
По ее словам, на протяжении текущей рабочей недели ночные температуры в разных частях полуострова будут колебаться от 1 до 6 градусов мороза, дневные - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Преимущественно без осадков, только во вторник временами возможен небольшой снег.
"В пятницу немного потеплеет в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Температура воздуха ночью еще составит 3...8 градусов мороза, а уже днем до +6", - прогнозирует глава регионального гидрометцентра.
Однако уже в субботу все тот же холодный фронтальный раздел вернет в Крым дожди, мокрый снег переходящий в снег, штормовой юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/С. В воскресенье - сильный снег, метель, холодный северо-западный ветер до 20 м/с, ночные температуры составят 5...9 градусов мороза, днем 0…+5.
Холодная и порой снежная погода продержится в Крыму почти до конца февраля
, и лишь в начале марта температура вернется в климатическое русло, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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