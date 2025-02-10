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Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T07:17
2025-02-10T07:17
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре".Ситуация на основных дорогах полуострова к данному часу:По прогнозам синоптиков, в понедельник погода в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.Как сообщалось, на открытых участках снег с полей несет на дороги, из-за чего образуются переметы. Водителей призывают быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника

На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники

07:17 10.02.2025
 
© КрымавтодорНа дороги Крыма вышло 62 единицы спецтехники для борьбы с гололедом
На дороги Крыма вышло 62 единицы спецтехники для борьбы с гололедом
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре".
"Дорожники работали всю ночь и продолжают очищать и обрабатывать дороги. Задействовано 75 единиц техники, из них 19 в Симферополе и районе", - говорится в сообщении.
Ситуация на основных дорогах полуострова к данному часу:
  • Ангарский перевал –10 градусов мороза, без осадков, покрытие сухое;
  • в районе Шапки партизан –12 мороза, без осадков, покрытие сухое;
  • Симферополь –5 градусов, без осадков;
  • ГРЭС –6, без осадков;
  • Доброе –6, без осадков;
  • Судак –1, без осадков, покрытие местами влажно;
  • Грушевка –5, мелкий снег, покрытие обработано;
  • Красногвардейское –3, местами слабый снег;
  • Саки –3, без осадков, покрытие сухое;
  • Керчь –4, без осадков, покрытие сухое;
  • Красноперекопск –5, без осадков, покрытие сухое;
  • Черноморское –3, без осадков, покрытие сухое;
  • Джанкой –3, без осадков, покрытие сухое;
  • Бахчисарай –2, без осадков, покрытие обработанное;
  • Белогорск –4, мелкий снег.
По прогнозам синоптиков, в понедельник погода в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.
Как сообщалось, на открытых участках снег с полей несет на дороги, из-за чего образуются переметы. Водителей призывают быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.
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