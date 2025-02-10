https://crimea.ria.ru/20250210/dorogi-kryma-chistyat-75-spetsmashin---situatsiya-na-utro-ponedelnika-1144049805.html
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T07:17
2025-02-10T07:17
2025-02-10T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре".Ситуация на основных дорогах полуострова к данному часу:По прогнозам синоптиков, в понедельник погода в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.Как сообщалось, на открытых участках снег с полей несет на дороги, из-за чего образуются переметы. Водителей призывают быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре".
"Дорожники работали всю ночь и продолжают очищать и обрабатывать дороги. Задействовано 75 единиц техники, из них 19 в Симферополе и районе", - говорится в сообщении.
Ситуация на основных дорогах полуострова к данному часу:
—Ангарский перевал –10 градусов мороза, без осадков, покрытие сухое;
—в районе Шапки партизан –12 мороза, без осадков, покрытие сухое;
—Симферополь –5 градусов, без осадков;
—ГРЭС –6, без осадков;
—Доброе –6, без осадков;
—Судак –1, без осадков, покрытие местами влажно;
—Грушевка –5, мелкий снег, покрытие обработано;
—Красногвардейское –3, местами слабый снег;
—Саки –3, без осадков, покрытие сухое;
—Керчь –4, без осадков, покрытие сухое;
—Красноперекопск –5, без осадков, покрытие сухое;
—Черноморское –3, без осадков, покрытие сухое;
—Джанкой –3, без осадков, покрытие сухое;
—Бахчисарай –2, без осадков, покрытие обработанное;
—Белогорск –4, мелкий снег.
По прогнозам синоптиков, в понедельник погода в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.
Как сообщалось, на открытых участках снег с полей несет на дороги, из-за чего образуются переметы. Водителей призывают быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.
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