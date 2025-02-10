https://crimea.ria.ru/20250210/dorogi-kryma-chistyat-75-spetsmashin---situatsiya-na-utro-ponedelnika-1144049805.html

Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника

Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника

На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T07:17

2025-02-10T07:17

2025-02-10T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работают 75 единиц спецтехники, там, где есть необходимость, ведется обработка полотна. Об этом утром в понедельник сообщили в "Крымавтодоре".Ситуация на основных дорогах полуострова к данному часу:По прогнозам синоптиков, в понедельник погода в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.Как сообщалось, на открытых участках снег с полей несет на дороги, из-за чего образуются переметы. Водителей призывают быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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