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В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии

В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии

Мощный североатлантический циклон принесет в Крым сильные снегопады во второй половине недели, но и до этого теплой и спокойной погода не будет. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T21:07

2025-02-09T21:07

2025-02-09T21:29

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

прогноз

евгений тишковец

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Сильные снегопады принесет в Крым на неделе мощный североатлантический циклон Сильные снегопады принесет в Крым на неделе мощный североатлантический циклон audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Мощный североатлантический циклон принесет в Крым сильные снегопады во второй половине недели, но и до этого теплой и спокойной погода не будет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, всю неделю Крым, как и весь юг России, будет находиться в области низкого атмосферного давления с центром в восточной акватории Черного моря.При этом если в первой половине недели возможны непродолжительные погодные окна – облачность будет переменной, после зарядов снега может выглядывать солнце, – то к среде ситуация усугубится, и осадки примут устойчивый характер, предупредил синоптик.В результате снежный покров будет стремительно прибавляться, и к следующим выходным его высота в горах может достигать как от 9 до 15 сантиметров, что для этого времени года в Крыму очень много, добавил он.На остальной территории полуострова высота снежного покрова сохранится в среднем пределах 2 – 7 сантиметров. Температура воздуха ночью не превысит 0…-3, а днем -1...+2 градуса.Накануне Тишковец предупредил, что Крым попал в область циклонической депрессии, которая окутает его надолго.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 летСнежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщикиКрым в снегу – где выпало больше всего

https://crimea.ria.ru/20250207/krym-perekhodit-k-malovodnomu-periodu--gidrologi-1143993424.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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