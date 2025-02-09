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В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии
В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии
Мощный североатлантический циклон принесет в Крым сильные снегопады во второй половине недели, но и до этого теплой и спокойной погода не будет. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T21:07
2025-02-09T21:07
2025-02-09T21:29
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
погода в крыму
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Сильные снегопады принесет в Крым на неделе мощный североатлантический циклон
Сильные снегопады принесет в Крым на неделе мощный североатлантический циклон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Мощный североатлантический циклон принесет в Крым сильные снегопады во второй половине недели, но и до этого теплой и спокойной погода не будет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, всю неделю Крым, как и весь юг России, будет находиться в области низкого атмосферного давления с центром в восточной акватории Черного моря.При этом если в первой половине недели возможны непродолжительные погодные окна – облачность будет переменной, после зарядов снега может выглядывать солнце, – то к среде ситуация усугубится, и осадки примут устойчивый характер, предупредил синоптик.В результате снежный покров будет стремительно прибавляться, и к следующим выходным его высота в горах может достигать как от 9 до 15 сантиметров, что для этого времени года в Крыму очень много, добавил он.На остальной территории полуострова высота снежного покрова сохранится в среднем пределах 2 – 7 сантиметров. Температура воздуха ночью не превысит 0…-3, а днем -1...+2 градуса.Накануне Тишковец предупредил, что Крым попал в область циклонической депрессии, которая окутает его надолго.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 летСнежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщикиКрым в снегу – где выпало больше всего
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, прогноз, евгений тишковец
В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихии
Сильные снегопады принесет в Крым на неделе мощный североатлантический циклон
21:07 09.02.2025 (обновлено: 21:29 09.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
Мощный североатлантический циклон принесет в Крым сильные снегопады во второй половине недели, но и до этого теплой и спокойной погода не будет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, всю неделю Крым, как и весь юг России, будет находиться в области низкого атмосферного давления с центром в восточной акватории Черного моря.
"Северо-восточная тяга ветров все время будет поставлять из глубины континента все новые воздушнее массы, а это холодный воздух. Так что по ночам температура будет опускаться до -2…-7 градусов. Днем это -1…+2, местами до +3", – сказал специалист.
При этом если в первой половине недели возможны непродолжительные погодные окна – облачность будет переменной, после зарядов снега может выглядывать солнце, – то к среде ситуация усугубится, и осадки примут устойчивый характер, предупредил синоптик.
"А самые сильные снегопады ожидаются в пятницу, когда на регион обрушится мощный североатлантический циклон и своей холодной фронтальной системой затянет гряду интенсивных снегопадов, сопровождаемых метелью", – сказал Тишковец.
В результате снежный покров будет стремительно прибавляться, и к следующим выходным его высота в горах может достигать как от 9 до 15 сантиметров, что для этого времени года в Крыму очень много, добавил он.
На остальной территории полуострова высота снежного покрова сохранится в среднем пределах 2 – 7 сантиметров. Температура воздуха ночью не превысит 0…-3, а днем -1...+2 градуса.
"В конце следующей рабочей недели погодные условия будут очень сложные. Поэтому не убираем теплые вещи. А в пятницу я бы вообще не рекомендовал какие-то выезды на автомобилях", – подытожил специалист.
Накануне Тишковец предупредил
, что Крым попал в область циклонической депрессии, которая окутает его надолго.
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