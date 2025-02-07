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Крым в снегу – где выпало больше всего

Крым в снегу – где выпало больше всего - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Крым в снегу – где выпало больше всего

В Крыму в связи с действующим штормовым предупреждением оперативными группами осуществляется мониторинг состояния автомобильных дорог. О текущей ситуации,... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T16:43

2025-02-07T16:43

2025-02-07T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с действующим штормовым предупреждением оперативными группами осуществляется мониторинг состояния автомобильных дорог. О текущей ситуации, связанной со снежной погодой, рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС России.Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с дорожными службами, подчеркнули в ведомстве. Организовано адресное оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.На дорогах Крыма продолжают работать более 170 единиц техники и более 200 человек личного состава, отметили в крымском главке МЧС РФ.И обратили внимание, что на предстоящие сутки, а также до 9 февраля, на территории полуострова будет продолжать действовать штормовое предупреждение по усилению ветра.Спасатели рекомендует не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также обращают внимание на высокую вероятность падения снежных масс и сосулек с кровель домов и строений.Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, подчеркнули в ведомстве. И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 и 112.В МЧС республики ранее сообщили, что в Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиКрым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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