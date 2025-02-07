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Крым в снегу – где выпало больше всего - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Крым в снегу – где выпало больше всего
Крым в снегу – где выпало больше всего - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Крым в снегу – где выпало больше всего
В Крыму в связи с действующим штормовым предупреждением оперативными группами осуществляется мониторинг состояния автомобильных дорог. О текущей ситуации,... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T16:43
2025-02-07T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с действующим штормовым предупреждением оперативными группами осуществляется мониторинг состояния автомобильных дорог. О текущей ситуации, связанной со снежной погодой, рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС России.Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с дорожными службами, подчеркнули в ведомстве. Организовано адресное оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.На дорогах Крыма продолжают работать более 170 единиц техники и более 200 человек личного состава, отметили в крымском главке МЧС РФ.И обратили внимание, что на предстоящие сутки, а также до 9 февраля, на территории полуострова будет продолжать действовать штормовое предупреждение по усилению ветра.Спасатели рекомендует не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также обращают внимание на высокую вероятность падения снежных масс и сосулек с кровель домов и строений.Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, подчеркнули в ведомстве. И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 и 112.В МЧС республики ранее сообщили, что в Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиКрым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, крым, безопасность, стихия
Крым в снегу – где выпало больше всего

В Крыму много снега выпало в четырех регионах полуострова

16:43 07.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с действующим штормовым предупреждением оперативными группами осуществляется мониторинг состояния автомобильных дорог. О текущей ситуации, связанной со снежной погодой, рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС России.
"Наибольшее количество снега выпало в центральных, восточных, юго-восточных и северных частях республики. Порывы ветра достигали 22 м/с на территории Керченского полуострова", – сказано в сводке спасателей.
Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с дорожными службами, подчеркнули в ведомстве. Организовано адресное оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.
На дорогах Крыма продолжают работать более 170 единиц техники и более 200 человек личного состава, отметили в крымском главке МЧС РФ.
И обратили внимание, что на предстоящие сутки, а также до 9 февраля, на территории полуострова будет продолжать действовать штормовое предупреждение по усилению ветра.

Спасатели рекомендует не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также обращают внимание на высокую вероятность падения снежных масс и сосулек с кровель домов и строений.
Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения, подчеркнули в ведомстве. И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 и 112.
В МЧС республики ранее сообщили, что в Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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