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В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
В Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T10:18
2025-02-07T10:18
симферополь
погода в крыму
крым
новости крыма
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По состоянию на 09:00 высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров. Снег 7 февраля в Симферополе выпадает примерно раз в два-три года, а предыдущие рекорды были зафиксированы в 1976-м и 1992-м годах, когда высота снежного покрова составила 11 см.10 сантиметров составляет высота снежного покрова в Нижнегорском, а вот Белогорск засыпало основательно, говорит Тишковец, - на 18 сантиметров."На Ай-Петри снегомерная линейка утонула на 7 см, в Джанкое – 6 см, на Ангарском перевале и в Клепинино, Евпатории и на Карадаге – 5 см, в н.п. Ишунь и Керчи - 3 см, в Феодосии, Раздольном и Почтовом – 2 см, в Черноморском – 1 см", -привел данные Тишкоец.Накануне ФОБОС предсказал для Крыма холодный февраль, а в ближайшие дни – морозы, снегопады и ледяные дожди.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах КрымаНастоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраляНа борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
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РИА Новости Крым
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симферополь, погода в крыму, крым, новости крыма, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

В столице Крыма выпало рекордное для 7 февраля количество снега - ФОБОС

10:18 07.02.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В Симферополе таких снегопадов в этот день не было 15 лет. По высоте снежного покрова 7 февраля 2025 года занимает 3-е место", - написал он своем Telegram-канале.
По состоянию на 09:00 высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров. Снег 7 февраля в Симферополе выпадает примерно раз в два-три года, а предыдущие рекорды были зафиксированы в 1976-м и 1992-м годах, когда высота снежного покрова составила 11 см.
© Пресс-служба администрации СимферополяУборка снега на улицах Симферополя
Уборка снега на улицах Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Уборка снега на улицах Симферополя
10 сантиметров составляет высота снежного покрова в Нижнегорском, а вот Белогорск засыпало основательно, говорит Тишковец, - на 18 сантиметров.
"На Ай-Петри снегомерная линейка утонула на 7 см, в Джанкое – 6 см, на Ангарском перевале и в Клепинино, Евпатории и на Карадаге – 5 см, в н.п. Ишунь и Керчи - 3 см, в Феодосии, Раздольном и Почтовом – 2 см, в Черноморском – 1 см", -привел данные Тишкоец.
Накануне ФОБОС предсказал для Крыма холодный февраль, а в ближайшие дни – морозы, снегопады и ледяные дожди.
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СимферопольПогода в КрымуКрымНовости КрымаЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"
 
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