https://crimea.ria.ru/20250207/v-simferopole-ustanovlen-snezhnyy-rekord--takogo-ne-bylo-15-let-1143990146.html

В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

В Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T10:18

2025-02-07T10:18

2025-02-07T10:18

симферополь

погода в крыму

крым

новости крыма

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По состоянию на 09:00 высота снежного покрова в Симферополе составила 10 сантиметров. Снег 7 февраля в Симферополе выпадает примерно раз в два-три года, а предыдущие рекорды были зафиксированы в 1976-м и 1992-м годах, когда высота снежного покрова составила 11 см.10 сантиметров составляет высота снежного покрова в Нижнегорском, а вот Белогорск засыпало основательно, говорит Тишковец, - на 18 сантиметров."На Ай-Петри снегомерная линейка утонула на 7 см, в Джанкое – 6 см, на Ангарском перевале и в Клепинино, Евпатории и на Карадаге – 5 см, в н.п. Ишунь и Керчи - 3 см, в Феодосии, Раздольном и Почтовом – 2 см, в Черноморском – 1 см", -привел данные Тишкоец.Накануне ФОБОС предсказал для Крыма холодный февраль, а в ближайшие дни – морозы, снегопады и ледяные дожди.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах КрымаНастоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраляНа борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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