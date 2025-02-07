https://crimea.ria.ru/20250207/nastoyaschaya-zima-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-7-fevralya-1143928289.html

Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля

Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля

В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T00:01

2025-02-07T00:01

2025-02-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег; днем небольшой снег. Гололедица, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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