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Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег; днем небольшой снег. Гололедица, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля

Погода в Крыму 7 февраля

00:01 07.02.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, днем -3…+2, в горах -4…-6", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег; днем небольшой снег. Гололедица, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:56В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
22:41Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
22:33Контрнаступление ВСУ в Курской области и метели в Крыму: главное за день
22:30Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
22:03Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
21:51На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
21:43Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
21:26Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
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