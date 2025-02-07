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Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T00:01
2025-02-07T00:01
2025-02-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег; днем небольшой снег. Гололедица, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3 градуса.В Севастополе облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
Погода в Крыму 7 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В пятницу на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта. Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, днем -3…+2, в горах -4…-6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег; днем небольшой снег. Гололедица, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем -1...-3 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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