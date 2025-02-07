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Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма

Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма

Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T09:02

2025-02-07T09:02

2025-02-07T09:02

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Белогорске обесточат полсотни улиц

https://crimea.ria.ru/20250207/snezhnyy-shtorm-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-poluostrova-1143984328.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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