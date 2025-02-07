https://crimea.ria.ru/20250207/sneg-i-veter-obestochili-vosem-sel-v-dvukh-rayonakh-kryma-1143985581.html
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T09:02
2025-02-07T09:02
2025-02-07T09:02
гуп рк "крымэнерго"
симферопольский район
новости крыма
энергосистема крыма
электросети крыма
черноморский район
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969049_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_402adebf004b50434c301fffd3103759.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Белогорске обесточат полсотни улиц
https://crimea.ria.ru/20250207/snezhnyy-shtorm-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-poluostrova-1143984328.html
симферопольский район
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969049_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_5e6a7a94321adfedcb47e72d6cf3cde2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", симферопольский район, новости крыма, энергосистема крыма, электросети крыма, черноморский район, отключение электроэнергии
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
Из-за снежного шторма в Крыму без света остались восемь сел в двух районах полуострова