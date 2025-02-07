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Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T09:02
2025-02-07T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго".По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дождиСильный ветер два дня будет бушевать в СевастополеВ Белогорске обесточат полсотни улиц
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Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма

Из-за снежного шторма в Крыму без света остались восемь сел в двух районах полуострова

09:02 07.02.2025
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Отключения света из=за непогоды в Крыму произошли в восьми селах Симферопольского и Черноморского районов полуострова. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Симферопольский район. Населенные пункты: Раздолье, Тепловка, Николаевка, Ключевое, Петровка, Винницкое. Черноморский район. Населенные пункты: Ленское, Красноярское", – перечислили на предприятии.
По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
На дорогах Крыма в связи с погодными условиями дежурят 116 единиц техники, за ночь очищено почти 14 000 километров дорог.
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