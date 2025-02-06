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На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники

На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники

На дорогах Крыма и в Симферополе работает более 100 единиц снегоуборочной техники. Об это сообщает Крымавтодор. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T21:51

2025-02-06T21:51

2025-02-06T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма и в Симферополе работает более 100 единиц снегоуборочной техники. Об это сообщает Крымавтодор.В Крымавтодоре призвали водителей к осторожности."Будьте внимательны за рулем. Выбирайте маршрут с учетом погодных условий. При возможности воздержитесь от поездок", - напомнили в Крымавтодоре.Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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