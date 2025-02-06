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На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники - РИА Новости Крым, 06.02.2025
На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
На дорогах Крыма и в Симферополе работает более 100 единиц снегоуборочной техники. Об это сообщает Крымавтодор. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T21:51
2025-02-06T21:51
2025-02-06T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма и в Симферополе работает более 100 единиц снегоуборочной техники. Об это сообщает Крымавтодор.В Крымавтодоре призвали водителей к осторожности."Будьте внимательны за рулем. Выбирайте маршрут с учетом погодных условий. При возможности воздержитесь от поездок", - напомнили в Крымавтодоре.Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
На борьбу с гололедом и снегопадом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма и в Симферополе работает более 100 единиц снегоуборочной техники. Об это сообщает Крымавтодор.
"Очищено более 6000 км, подсыпано 4082 км дорог. Ситуация остается сложной, работает вторая смена водителей дорожной техники. Готовится третья смена", говорится в сообщении.
В Крымавтодоре призвали водителей к осторожности.
"Будьте внимательны за рулем. Выбирайте маршрут с учетом погодных условий. При возможности воздержитесь от поездок", - напомнили в Крымавтодоре.
Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
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