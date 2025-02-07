https://crimea.ria.ru/20250207/snezhnyy-udar-po-simferopolyu---kak-spravlyayutsya-kommunalschiki-1143996781.html

Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщики

Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщики - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщики

На улицы крымской столицы для уборки снега вывели 11 единиц техники и более 400 дворников. Об этом с эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T13:14

2025-02-07T13:14

2025-02-07T13:14

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. На улицы крымской столицы для уборки снега вывели 11 единиц техники и более 400 дворников. Об этом с эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.По его словам, работы продолжатся в полную силу до тех пор, пока коммунальщики полностью не справятся с ликвидацией последствий снегопада. При этом Гусынин пояснил, что в ночное время снег шел постоянно и после уборки образовывались новые снежные заносы - это могло создать ошибочное впечатление бездействия коммунальных служб. Сейчас территории обработаны реагентом, но в некоторых местах пока не завершен весь комплекс работ.В Симферополе в ночь 7 февраля выпало рекордное количество снега, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Таких снегопадов в этот день не было 15 лет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночиАварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250207/avarii-na-setyakh-i-perekrytaya-doroga--itogi-snezhnoy-nochi-v-krymu-1143990557.html

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