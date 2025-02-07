Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщики
На улицы Симферополя вывели 11 единиц техники и более 400 дворников - МБУ "Город"
© Пресс-служба администрации СимферополяУборка снега на улицах Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. На улицы крымской столицы для уборки снега вывели 11 единиц техники и более 400 дворников. Об этом с эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.
"Действительно, снега много. В ночь работали 11 единиц техники. Сейчас на улично-дорожную сеть вышли 9 машин. Ситуация улучшается. Масштабные работы проходят по тротуарам, общественным территориям, 416 дворников работают с утра - очищают улицы, посыпают реагентом", - доложил обстановку Гусынин.
По его словам, работы продолжатся в полную силу до тех пор, пока коммунальщики полностью не справятся с ликвидацией последствий снегопада. При этом Гусынин пояснил, что в ночное время снег шел постоянно и после уборки образовывались новые снежные заносы - это могло создать ошибочное впечатление бездействия коммунальных служб. Сейчас территории обработаны реагентом, но в некоторых местах пока не завершен весь комплекс работ.
"Шел обильный снегопад, на дороге образовалась корка снега. Реагент дает реакцию: снег превращается в кашу, и его нужно лопатой пройти и убрать. Где-то он уже убран, где-то еще не убрано - в процессе", - пояснил представитель учреждения.
В Симферополе в ночь 7 февраля выпало рекордное количество снега, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Таких снегопадов в этот день не было 15 лет.
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