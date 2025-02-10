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В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация
В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация
Тяжелая техника "Крымавтодора" продолжает расчищать четырехметровые сугробы с дорог, которые нанесло ветром на минувших выходных. Самая сложная ситуация в трех... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T11:10
2025-02-10T11:10
2025-02-10T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Тяжелая техника "Крымавтодора" продолжает расчищать четырехметровые сугробы с дорог, которые нанесло ветром на минувших выходных. Самая сложная ситуация в трех районах республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила специалист по связям предприятия Марина Вальвакова.По ее информации, самыми проблемными участками еще с выходных стали дороги в Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах, а также в Судаке. Дороги там заносило снегом так быстро, что сотрудники "Крымавтодор", работавшие круглосуточно, не успевали их очищать для проезда.Для борьбы со стихией задействовали всю технику ГУП "Крымавтодор", но и ее не хватило – пришлось подключать машины подрядных организаций, добавила представитель компании."Это большие погрузчики – грейдеры, где уже обыкновенная комбинированная дорожная машина (КДМ) не справлялась", – заметила Вальвакова.На данный момент "такой сильно критической ситуации", как наблюдалась на выходных, уже нет. Тем не менее сложности остаются: на дорогах трех районов продолжают образовываться многометровые сугробы.Она добавила, что Ангарский и Грушевский обслуживаются в штатном режиме."Перевалы были не самыми сложными участками. Там проведены работы по подсыпке противогололедными материалам и расчистка дорожной поверхности. Температура утром на Ангарском перевале была -12 градусов", – уточнила Вальвакова.Всего за выходные, по ее словам, на узел связи "Крымавтодора" поступило более 90 обращений, которые старались как можно скорее отрабатывать. К работе в круглосуточном режиме привлекалось 160 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
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крымавтодор, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дороги крыма, безопасность, крым, новости крыма, погода в крыму
В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация
Многометровые сугробы убирают с дорог в трех районах Крыма
11:10 10.02.2025 (обновлено: 11:13 10.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
Тяжелая техника "Крымавтодора" продолжает расчищать четырехметровые сугробы с дорог, которые нанесло ветром на минувших выходных. Самая сложная ситуация в трех районах республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила специалист по связям предприятия Марина Вальвакова.
По ее информации, самыми проблемными участками еще с выходных стали дороги в Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах, а также в Судаке. Дороги там заносило снегом так быстро, что сотрудники "Крымавтодор", работавшие круглосуточно, не успевали их очищать для проезда.
"Сложность в том, что было большое количество осадков… а затем ситуация усугубилась штормовым ветром, и начались так называемые снежные перекаты, когда за считанные минуты возникали сугробы на дороге. И где работали люди круглосуточно, расчистив сугроб, он мог появиться буквально через полчаса заново", – пояснила Вальвакова.
Для борьбы со стихией задействовали всю технику ГУП "Крымавтодор", но и ее не хватило – пришлось подключать машины подрядных организаций, добавила представитель компании.
"Это большие погрузчики – грейдеры, где уже обыкновенная комбинированная дорожная машина (КДМ) не справлялась", – заметила Вальвакова.
На данный момент "такой сильно критической ситуации", как наблюдалась на выходных, уже нет. Тем не менее сложности остаются: на дорогах трех районов продолжают образовываться многометровые сугробы.
"Белогорский, Красногвардейский, а также Симферопольский районы – еще наблюдаются переметы с полей, так как ветер продолжается. И перепады температуры, что может тоже усугубить ситуацию. Сейчас задействована тяжелая техника роторная, которая расчищает 3-4-метровые образования сугробов", – сказала Вальвакова.
Она добавила, что Ангарский и Грушевский обслуживаются в штатном режиме.
"Перевалы были не самыми сложными участками. Там проведены работы по подсыпке противогололедными материалам и расчистка дорожной поверхности. Температура утром на Ангарском перевале была -12 градусов", – уточнила Вальвакова.
Всего за выходные, по ее словам, на узел связи "Крымавтодора" поступило более 90 обращений, которые старались как можно скорее отрабатывать. К работе в круглосуточном режиме привлекалось 160 человек.
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