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В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация

В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крыму четырехметровые сугробы на дорогах: где самая сложная ситуация

Тяжелая техника "Крымавтодора" продолжает расчищать четырехметровые сугробы с дорог, которые нанесло ветром на минувших выходных. Самая сложная ситуация в трех... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T11:10

2025-02-10T11:10

2025-02-10T11:13

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крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Тяжелая техника "Крымавтодора" продолжает расчищать четырехметровые сугробы с дорог, которые нанесло ветром на минувших выходных. Самая сложная ситуация в трех районах республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила специалист по связям предприятия Марина Вальвакова.По ее информации, самыми проблемными участками еще с выходных стали дороги в Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах, а также в Судаке. Дороги там заносило снегом так быстро, что сотрудники "Крымавтодор", работавшие круглосуточно, не успевали их очищать для проезда.Для борьбы со стихией задействовали всю технику ГУП "Крымавтодор", но и ее не хватило – пришлось подключать машины подрядных организаций, добавила представитель компании."Это большие погрузчики – грейдеры, где уже обыкновенная комбинированная дорожная машина (КДМ) не справлялась", – заметила Вальвакова.На данный момент "такой сильно критической ситуации", как наблюдалась на выходных, уже нет. Тем не менее сложности остаются: на дорогах трех районов продолжают образовываться многометровые сугробы.Она добавила, что Ангарский и Грушевский обслуживаются в штатном режиме."Перевалы были не самыми сложными участками. Там проведены работы по подсыпке противогололедными материалам и расчистка дорожной поверхности. Температура утром на Ангарском перевале была -12 градусов", – уточнила Вальвакова.Всего за выходные, по ее словам, на узел связи "Крымавтодора" поступило более 90 обращений, которые старались как можно скорее отрабатывать. К работе в круглосуточном режиме привлекалось 160 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон

https://crimea.ria.ru/20250209/v-krym-na-nedele-pridut-silnye-snegopady--kogda-zhdat-udara-stikhii-1143997864.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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