https://crimea.ria.ru/20250208/kak-v-krymu-spasayut-ot-snega-avtodorogi-s-pomoschyu-derevev-1143877432.html

Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

В Крыму для защиты от снегопадов озеленили около 100 километров автодорог в некоторых районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T07:45

2025-02-08T07:45

2025-02-08T07:45

радио "спутник в крыму"

крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от снегопадов озеленили около 100 километров автодорог в некоторых районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, такие зеленые насаждения вдоль автомобильных дорог "в зиму играют роль снегозадерживающих ограждений".Много таких лесополос у дорог было посажено в степных районах республики: Раздольненском, Первомайском и Черноморском, уточнил он."А есть такие участки, где нужно, наоборот, не высаживать, а обрезать (насаждения – ред.). Это предгорные и горные районы. И тоже мы этим занимаемся", – отметил Олейниченко.Уже сейчас предприятие готовится не только к уборке снега, но и к тому, что по окончании зимы сотрудники "Крымавтодор" приступят к покосу травы вдоль дорог для улучшения видимости. А также обновлению разметки и в целом к приведению дорожного покрытия на разных участках по всему полуострову в нормативное состояние, добавил Олейниченко.По всей республике в штате "Крымавтодор" задействованы около 1400 сотрудников, которых весной, бывает, не хватает из-за большого объема работ. В таких случаях, по словам Олейниченко, для помощи привлекают подрядные организации.Ранее в Минэкологии Крыма сообщили, что до 2036 года намерены восстановить 100 гектаров лесополос для защиты полей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 годуЮго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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