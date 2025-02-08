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Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
В Крыму для защиты от снегопадов озеленили около 100 километров автодорог в некоторых районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T07:45
2025-02-08T07:45
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от снегопадов озеленили около 100 километров автодорог в некоторых районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, такие зеленые насаждения вдоль автомобильных дорог "в зиму играют роль снегозадерживающих ограждений".Много таких лесополос у дорог было посажено в степных районах республики: Раздольненском, Первомайском и Черноморском, уточнил он."А есть такие участки, где нужно, наоборот, не высаживать, а обрезать (насаждения – ред.). Это предгорные и горные районы. И тоже мы этим занимаемся", – отметил Олейниченко.Уже сейчас предприятие готовится не только к уборке снега, но и к тому, что по окончании зимы сотрудники "Крымавтодор" приступят к покосу травы вдоль дорог для улучшения видимости. А также обновлению разметки и в целом к приведению дорожного покрытия на разных участках по всему полуострову в нормативное состояние, добавил Олейниченко.По всей республике в штате "Крымавтодор" задействованы около 1400 сотрудников, которых весной, бывает, не хватает из-за большого объема работ. В таких случаях, по словам Олейниченко, для помощи привлекают подрядные организации.Ранее в Минэкологии Крыма сообщили, что до 2036 года намерены восстановить 100 гектаров лесополос для защиты полей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 годуЮго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
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крымавтодор, раздольненский район крыма, первомайский район, черноморский район, новости крыма, крым
Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

В Крыму для защиты от снега высадили деревья вдоль 100 километров дорог

07:45 08.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму для защиты от снегопадов озеленили около 100 километров автодорог в некоторых районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.
По словам Олейниченко, такие зеленые насаждения вдоль автомобильных дорог "в зиму играют роль снегозадерживающих ограждений".
"В прошлом году мы около 100 километров дорог озеленили. Высаживали саженцы из питомников. Нам выдали их, и мы по всему Крыму сажали зеленые насаждения", – сказал Олейниченко.
Много таких лесополос у дорог было посажено в степных районах республики: Раздольненском, Первомайском и Черноморском, уточнил он.
"А есть такие участки, где нужно, наоборот, не высаживать, а обрезать (насаждения – ред.). Это предгорные и горные районы. И тоже мы этим занимаемся", – отметил Олейниченко.
Уже сейчас предприятие готовится не только к уборке снега, но и к тому, что по окончании зимы сотрудники "Крымавтодор" приступят к покосу травы вдоль дорог для улучшения видимости. А также обновлению разметки и в целом к приведению дорожного покрытия на разных участках по всему полуострову в нормативное состояние, добавил Олейниченко.

"После заморозков, перед подготовкой к 9 мая и летнему периоду, основная работа – это очистка покрытия и тротуаров от противогололедных материалов и пыли, чтобы сделать дороги чистыми. Плюс ямочный ремонт, потому что все перепады температуры с плюса на минус очень влияют на покрытие и старое продолжает разрушаться", – пояснил эксперт.

По всей республике в штате "Крымавтодор" задействованы около 1400 сотрудников, которых весной, бывает, не хватает из-за большого объема работ. В таких случаях, по словам Олейниченко, для помощи привлекают подрядные организации.
Ранее в Минэкологии Крыма сообщили, что до 2036 года намерены восстановить 100 гектаров лесополос для защиты полей.
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