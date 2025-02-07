https://crimea.ria.ru/20250207/kollaps-na-avtodoroge-sudak-solnechnaya-dolina-proezd-zatrudnen-1143997818.html

Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина

Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина

Проезд по автодороге Судак–Миндальное–Солнечная Долина затруднили обильные осадки и снежные переметы, работает спецтехника. Об этом сообщил в пятницу мэр Судака РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:06

2025-02-07T14:06

2025-02-07T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодороге Судак–Миндальное–Солнечная Долина затруднили обильные осадки и снежные переметы, работает спецтехника. Об этом сообщил в пятницу мэр Судака Кирилл Чебышев.В ликвидации последствий стихии задействованы коммунальные службы, работа ведется с привлечением спецтехники, отметил Чебышев. На данный момент движение транспорта запущено. Ранее сообщалось о том, что движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" перекрыто. Ограничения введены также на участках дорог "Белогорск-Феодосия" - от Грушевки до Старого Крыма, "Алушта-Судак-Феодосия" - от Судака до поворота на Краснокаменку, "Грушевка-Судак"- от Переваловки до Лесного. Ангарский и Грушевский перевалы открыты и работают штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщикиАварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в КрымуНовости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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