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Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина
Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина
Проезд по автодороге Судак–Миндальное–Солнечная Долина затруднили обильные осадки и снежные переметы, работает спецтехника. Об этом сообщил в пятницу мэр Судака РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T14:06
2025-02-07T14:06
2025-02-07T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Проезд по автодороге Судак–Миндальное–Солнечная Долина затруднили обильные осадки и снежные переметы, работает спецтехника. Об этом сообщил в пятницу мэр Судака Кирилл Чебышев.В ликвидации последствий стихии задействованы коммунальные службы, работа ведется с привлечением спецтехники, отметил Чебышев. На данный момент движение транспорта запущено. Ранее сообщалось о том, что движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" перекрыто. Ограничения введены также на участках дорог "Белогорск-Феодосия" - от Грушевки до Старого Крыма, "Алушта-Судак-Феодосия" - от Судака до поворота на Краснокаменку, "Грушевка-Судак"- от Переваловки до Лесного. Ангарский и Грушевский перевалы открыты и работают штатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщикиАварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в КрымуНовости Севастополя: ситуация на дорогах после снежной ночи
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Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина
Снежная буря в Крыму спровоцировала коллапс на автодороге Судак-Солнечная Долина
14:06 07.02.2025 (обновлено: 14:14 07.02.2025)