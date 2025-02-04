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Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T11:35
2025-02-04T11:35
2025-02-04T11:35
мнения
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
россия
китай
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и сегодня на их основе требуется создать новую конфигурацию мироустройства, определять которую, как и по итогам Второй мировой войны, будут три страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, утвержденная по итогам Второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией – на протяжении десятилетий доказала свою состоятельность и успешность, но на сегодняшний день рухнула.На то, чтобы урегулировать споры, прочертить и признать границы и принять в состав ООН новые государства ушли десятки лет, но, несмотря на беспрецедентность и важность проделанной работы, реанимировать обе эти системы уже невозможно считает эксперт."Потому что один политический игрок прекратил существование в формате СССР. Российская Федерация существует как правопреемница, но это не Советский Союз. Образовалась масса новых государств. Появились международные объединения: Евросоюз, структуры ОБСЕ, ЮНЕСКО, изменилась ООН", – пояснил свою позицию Горбачев.Он делает вывод, что актуальной проблемой сегодня становится создание новой системы мироустройства, при этом опыт Ялтинской и Хельсинской в ней должен быть учтен.Ранее зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине, заявив, что причина холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году – одна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – ЛавровВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
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мнения, сергей горбачев, россия, китай, сша, политика, в мире
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Новую систему международных отношений будут определять Россия, Китай и США – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.
Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и сегодня на их основе требуется создать новую конфигурацию мироустройства, определять которую, как и по итогам Второй мировой войны, будут три страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
По мнению Горбачева, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, утвержденная по итогам Второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией – на протяжении десятилетий доказала свою состоятельность и успешность, но на сегодняшний день рухнула.
"Точно так же, как и рухнула Хельсинская система 1974 года, когда, по сути, в полном объеме были подведены итоги Второй мировой войны, по крайней мере то, что касается Европы", – отметил Горбачев.
На то, чтобы урегулировать споры, прочертить и признать границы и принять в состав ООН новые государства ушли десятки лет, но, несмотря на беспрецедентность и важность проделанной работы, реанимировать обе эти системы уже невозможно считает эксперт.
"Потому что один политический игрок прекратил существование в формате СССР. Российская Федерация существует как правопреемница, но это не Советский Союз. Образовалась масса новых государств. Появились международные объединения: Евросоюз, структуры ОБСЕ, ЮНЕСКО, изменилась ООН", – пояснил свою позицию Горбачев.
Он делает вывод, что актуальной проблемой сегодня становится создание новой системы мироустройства, при этом опыт Ялтинской и Хельсинской в ней должен быть учтен.
"Сейчас, как и в 1945 году, обозначились ведущие политические игроки. Это Россия, США и Китай. И сегодня опять три мировых державы определяют погоду того, что происходит в мире. Прямых аналогий проводить смысла нет. Но и тогда, и всегда мир основывался на силе. Добро должно быть с кулаками", – подытожил эксперт.
Ранее зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине, заявив, что причина холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году – одна
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