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Новую систему международных отношений определят три государства – мнение

Новую систему международных отношений определят три государства – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Новую систему международных отношений определят три государства – мнение

Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T11:35

2025-02-04T11:35

2025-02-04T11:35

мнения

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

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политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и сегодня на их основе требуется создать новую конфигурацию мироустройства, определять которую, как и по итогам Второй мировой войны, будут три страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, утвержденная по итогам Второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией – на протяжении десятилетий доказала свою состоятельность и успешность, но на сегодняшний день рухнула.На то, чтобы урегулировать споры, прочертить и признать границы и принять в состав ООН новые государства ушли десятки лет, но, несмотря на беспрецедентность и важность проделанной работы, реанимировать обе эти системы уже невозможно считает эксперт."Потому что один политический игрок прекратил существование в формате СССР. Российская Федерация существует как правопреемница, но это не Советский Союз. Образовалась масса новых государств. Появились международные объединения: Евросоюз, структуры ОБСЕ, ЮНЕСКО, изменилась ООН", – пояснил свою позицию Горбачев.Он делает вывод, что актуальной проблемой сегодня становится создание новой системы мироустройства, при этом опыт Ялтинской и Хельсинской в ней должен быть учтен.Ранее зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине, заявив, что причина холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году – одна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – ЛавровВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, россия, китай, сша, политика, в мире