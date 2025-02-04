Рейтинг@Mail.ru
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250204/novuyu-sistemu-mezhdunarodnykh-otnosheniy-opredelyat-tri-gosudarstva--mnenie-1143896133.html
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T11:35
2025-02-04T11:35
мнения
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
россия
китай
сша
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1e/1119001294_0:152:2949:1811_1920x0_80_0_0_feeb71a57e57c7d2052e332300946626.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и сегодня на их основе требуется создать новую конфигурацию мироустройства, определять которую, как и по итогам Второй мировой войны, будут три страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.По мнению Горбачева, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, утвержденная по итогам Второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией – на протяжении десятилетий доказала свою состоятельность и успешность, но на сегодняшний день рухнула.На то, чтобы урегулировать споры, прочертить и признать границы и принять в состав ООН новые государства ушли десятки лет, но, несмотря на беспрецедентность и важность проделанной работы, реанимировать обе эти системы уже невозможно считает эксперт."Потому что один политический игрок прекратил существование в формате СССР. Российская Федерация существует как правопреемница, но это не Советский Союз. Образовалась масса новых государств. Появились международные объединения: Евросоюз, структуры ОБСЕ, ЮНЕСКО, изменилась ООН", – пояснил свою позицию Горбачев.Он делает вывод, что актуальной проблемой сегодня становится создание новой системы мироустройства, при этом опыт Ялтинской и Хельсинской в ней должен быть учтен.Ранее зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине, заявив, что причина холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году – одна.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – ЛавровВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
россия
китай
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1e/1119001294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d86ba58ca38eddb6ebda61bcf872a04d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, сергей горбачев, россия, китай, сша, политика, в мире
Новую систему международных отношений определят три государства – мнение

Новую систему международных отношений будут определять Россия, Китай и США – эксперт

11:35 04.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ День Космонавтики на ВДНХ
В День Космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Доказавшая свою состоятельность и успешность на протяжении десятилетий Ялтинско-Потсдамская система международных отношений устарела, как и Хельсинская, и сегодня на их основе требуется создать новую конфигурацию мироустройства, определять которую, как и по итогам Второй мировой войны, будут три страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
По мнению Горбачева, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, утвержденная по итогам Второй мировой войны странами-победительницами – СССР, США и Великобританией – на протяжении десятилетий доказала свою состоятельность и успешность, но на сегодняшний день рухнула.

"Точно так же, как и рухнула Хельсинская система 1974 года, когда, по сути, в полном объеме были подведены итоги Второй мировой войны, по крайней мере то, что касается Европы", – отметил Горбачев.

На то, чтобы урегулировать споры, прочертить и признать границы и принять в состав ООН новые государства ушли десятки лет, но, несмотря на беспрецедентность и важность проделанной работы, реанимировать обе эти системы уже невозможно считает эксперт.
"Потому что один политический игрок прекратил существование в формате СССР. Российская Федерация существует как правопреемница, но это не Советский Союз. Образовалась масса новых государств. Появились международные объединения: Евросоюз, структуры ОБСЕ, ЮНЕСКО, изменилась ООН", – пояснил свою позицию Горбачев.
Он делает вывод, что актуальной проблемой сегодня становится создание новой системы мироустройства, при этом опыт Ялтинской и Хельсинской в ней должен быть учтен.

"Сейчас, как и в 1945 году, обозначились ведущие политические игроки. Это Россия, США и Китай. И сегодня опять три мировых державы определяют погоду того, что происходит в мире. Прямых аналогий проводить смысла нет. Но и тогда, и всегда мир основывался на силе. Добро должно быть с кулаками", – подытожил эксперт.

Ранее зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине, заявив, что причина холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году – одна.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияСергей ГорбачевРоссияКитайСШАПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
11:48Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
11:35Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
11:09ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
10:39Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле
10:38Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
10:23В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
10:14СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
10:03В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадах
09:42Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области
09:12Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров
09:02ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
08:48В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
08:30Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США
08:07"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
07:40В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
07:12ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
07:10Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России
06:38Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
06:10Операция "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьба мира
Лента новостейМолния