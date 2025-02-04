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СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение - РИА Новости Крым, 04.02.2025
СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
У Запада вызывает отторжение любая геополитическая модель мира, кроме однополярной – европейской или американской. Это и явилось причиной холодной войны в... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T10:14
2025-02-04T10:14
константин косачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. У Запада вызывает отторжение любая геополитическая модель мира, кроме однополярной – европейской или американской. Это и явилось причиной холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев, отметив, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине.Он напомнил, что коммюнике Ялтинской конференции 1945 года завершалось словами о "священном долге правительств стран по сохранению и усилению единства", а одним из важнейших итогов встречи глав СССР, США и Великобритании стало создание ООН и появление биполярного мира."Результат хорошо известен: послевоенная "идиллия" просуществует чуть больше года – до Фултонской речи Черчилля, в которой он сообщил о необходимости "отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил", – заметил Косачев.По его мнению, России важно не забыть о случившемся. Поскольку сменяют друг друга только годы и названия очередных соглашений, но сомнительные "партнеры" в виде ЕС и НАТО остаются, как и "сорванные договоренности, откровенный обман и наплевательское отношение к советским, а потом и российским гражданам".Для изменения такого восприятия потребуется "смена вех" не только в США, но в странах-лидерах Евросоюза, добавил он."Лимитрофы подтянутся мигом", – делает вывод эксперт.Ранее эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны Лед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
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константин косачев, новости, мнения, россия, политика
СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение

Причиной СВО и холодной войны стало отторжение Западом многополярного мира - Косачев

10:14 04.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. У Запада вызывает отторжение любая геополитическая модель мира, кроме однополярной – европейской или американской. Это и явилось причиной холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Федерации, член Комитета по международным делам Константин Косачев, отметив, что России следует опираться на исторический опыт при заключении договоренностей по Украине.
"Само собой, диктатура предполагается только европейская или американская. Именно это явилось причиной "холодной войны" в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году", – отмечает Косачев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что коммюнике Ялтинской конференции 1945 года завершалось словами о "священном долге правительств стран по сохранению и усилению единства", а одним из важнейших итогов встречи глав СССР, США и Великобритании стало создание ООН и появление биполярного мира.
"Результат хорошо известен: послевоенная "идиллия" просуществует чуть больше года – до Фултонской речи Черчилля, в которой он сообщил о необходимости "отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил", – заметил Косачев.
По его мнению, России важно не забыть о случившемся. Поскольку сменяют друг друга только годы и названия очередных соглашений, но сомнительные "партнеры" в виде ЕС и НАТО остаются, как и "сорванные договоренности, откровенный обман и наплевательское отношение к советским, а потом и российским гражданам".
"России свойственно всепрощение, но в этот раз это уже даже не красные линии – нужен новый термин… Запад для России должен ассоциироваться в первую очередь с теми, кто многократно пытался нас убить, и только потом с красивыми фотографиями и гастрономическим туризмом", – считает Косачев.
Для изменения такого восприятия потребуется "смена вех" не только в США, но в странах-лидерах Евросоюза, добавил он.
"Лимитрофы подтянутся мигом", – делает вывод эксперт.
Ранее эксперт Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России.
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