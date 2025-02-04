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Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом
Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом
Поворот России в сторону Запада после распада Советского Союза оказался большим просчетом во внешней политике стараны. Такое мнение во вторник выразил глава МИД РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T19:16
2025-02-04T19:16
2025-02-04T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поворот России в сторону Запада после распада Советского Союза оказался большим просчетом во внешней политике стараны. Такое мнение во вторник выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках презентации департамента партнерства с Африкой.Министр напомнил, что руководство суверенной России уже вне Советского Союза считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное якобы "не имеет никакого значения". Эта ошибка, по мнению министра, послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению жителей страны.Россия не может существовать без суверенитета, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Он неоднократно напоминал о многочисленных попытках запада указывать России на "ее место", что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую систему международных отношений определят три государства – мнениеРоссия не питает иллюзий: Лавров о президентстве ТрампаПутин назвал главную задачу России
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россия, сергей лавров, политика, ссср, новости, история, внешняя политика
Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом
Лавров назвал ошибкой поворот России в сторону Запада после распада СССР