https://crimea.ria.ru/20250204/lavrov-nazval-bolshuyu-oshibku-rossii-v-otnosheniyakh-s-zapadom-1143921153.html

Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом

Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Лавров назвал большую ошибку России в отношениях с Западом

Поворот России в сторону Запада после распада Советского Союза оказался большим просчетом во внешней политике стараны. Такое мнение во вторник выразил глава МИД РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T19:16

2025-02-04T19:16

2025-02-04T19:16

россия

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поворот России в сторону Запада после распада Советского Союза оказался большим просчетом во внешней политике стараны. Такое мнение во вторник выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках презентации департамента партнерства с Африкой.Министр напомнил, что руководство суверенной России уже вне Советского Союза считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное якобы "не имеет никакого значения". Эта ошибка, по мнению министра, послужила хорошим уроком нынешнему руководству России и нынешнему поколению жителей страны.Россия не может существовать без суверенитета, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Он неоднократно напоминал о многочисленных попытках запада указывать России на "ее место", что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую систему международных отношений определят три государства – мнениеРоссия не питает иллюзий: Лавров о президентстве ТрампаПутин назвал главную задачу России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, политика, ссср, новости, история, внешняя политика