https://crimea.ria.ru/20250124/rossiya-ne-pitaet-illyuziy-lavrov-o-prezidentstve-trampa-1143629703.html

Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа

Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа

Российская сторона не ожидает от новой администрации США каких-либо кардинальных подвижек в части налаживания отношений с Москвой и не питает иллюзий насчет... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T17:32

2025-01-24T17:32

2025-01-24T17:32

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

сша

дональд трамп

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Российская сторона не ожидает от новой администрации США каких-либо кардинальных подвижек в части налаживания отношений с Москвой и не питает иллюзий насчет президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.Лавров отметил, что Москва "фиксирует сигналы, поступающие от команды Трампа, как и противоречивые, зачастую эпатажные заявления нового главы государства". При этом РФ выделяет "смелые по американским меркам обещания реанимировать межгосударственный диалог, который при Джо Байдене фактически был прерван", указал глава российского дипведомства.По его словам, само по себе стремление наладить прямое общение похвально, но "обольщаться новым-старым президентом США" российская сторона не собирается и иллюзий насчет него не питает.Лавров напомнил, что в период первого срока Трампа, вопреки ожиданиям, запущенный президентом Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Трамп превзошел своих предшественников.В четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" для урегулирования украинского конфликта. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, новости