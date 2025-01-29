Рейтинг@Mail.ru
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/taksist-iz-krasnodara-obmanyval-pensionerov-v-sevastopole--1143759092.html
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T09:33
2025-01-29T09:33
крым
новости крыма
севастополь
мошенничество
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111613/84/1116138473_0:292:2517:1707_1920x0_80_0_0_5be81048bdac29c0f9220083fa0caba4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Как только собиралась крупная сумма, за деньгами приезжал курьер и затем перечислял их кураторам. Злоумышленник задержан при попытке получить очередные 950 тысяч рублей. При себе в момент задержания у него было еще 1,3 миллиона, похищенных у симферопольских пенсионеров. Возбуждены уголовные дела, фигурант заключен под стражу и может получить до 10 лет.В Севастополе ранее пенсионерка продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей. В прошлом году россияне отдали мошенникам 168 млрд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровКрымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублейПродавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111613/84/1116138473_0:0:2287:1715_1920x0_80_0_0_d30b290b8d705e454f677d432ba545b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, мошенничество, полиция севастополя
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе

МВД: в Севастополе задержан краснодарский таксист за обман пенсионеров

09:33 29.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионер получает пенсию в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
"Его работодатели звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали, что их наличность нужно проверить на подлинность и неучастие в финансировании терроризма. Если жертва попадалась, жулики отправляли ее еще по нескольким адресам, где доверчивые пенсионеры также передавали "для проверки" от 114 тысяч до 1,5 миллиона рублей", - сообщили схему правоохранители.
Как только собиралась крупная сумма, за деньгами приезжал курьер и затем перечислял их кураторам. Злоумышленник задержан при попытке получить очередные 950 тысяч рублей. При себе в момент задержания у него было еще 1,3 миллиона, похищенных у симферопольских пенсионеров.
Возбуждены уголовные дела, фигурант заключен под стражу и может получить до 10 лет.
В Севастополе ранее пенсионерка продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей. В прошлом году россияне отдали мошенникам 168 млрд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров
Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей
Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
 
КрымНовости КрымаСевастопольМошенничествоПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Тунгусское событие может повториться – к Земле летит опасный астероид
11:33В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами
11:06Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области
11:00Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену
10:57Мазут в Черном море у берегов Крыма и Кубани: обнаружены новые выбросы
10:50Цены на арабику обновили рекорд
10:42Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
10:31На Кубани грузовик насмерть сбил пешехода
10:19Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
10:09Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма
09:33Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
09:03Взрыв на базе ВВС: истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске
08:521000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес
08:39Российские туристы выбирают Крым для раннего бронирования
08:11В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах
07:55Путь к ядерной войне: Володин о словах Карлсона про покушение на Путина
07:26Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
07:14В Киеве прогремел взрыв
07:11"Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом
06:56Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова
Лента новостейМолния