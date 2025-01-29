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Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T09:33
2025-01-29T09:33
2025-01-29T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Как только собиралась крупная сумма, за деньгами приезжал курьер и затем перечислял их кураторам. Злоумышленник задержан при попытке получить очередные 950 тысяч рублей. При себе в момент задержания у него было еще 1,3 миллиона, похищенных у симферопольских пенсионеров. Возбуждены уголовные дела, фигурант заключен под стражу и может получить до 10 лет.В Севастополе ранее пенсионерка продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей. В прошлом году россияне отдали мошенникам 168 млрд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровКрымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублейПродавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
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Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе
МВД: в Севастополе задержан краснодарский таксист за обман пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
"Его работодатели звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали, что их наличность нужно проверить на подлинность и неучастие в финансировании терроризма. Если жертва попадалась, жулики отправляли ее еще по нескольким адресам, где доверчивые пенсионеры также передавали "для проверки" от 114 тысяч до 1,5 миллиона рублей", - сообщили схему правоохранители.
Как только собиралась крупная сумма, за деньгами приезжал курьер и затем перечислял их кураторам. Злоумышленник задержан при попытке получить очередные 950 тысяч рублей. При себе в момент задержания у него было еще 1,3 миллиона, похищенных у симферопольских пенсионеров.
Возбуждены уголовные дела, фигурант заключен под стражу и может получить до 10 лет.
В Севастополе ранее пенсионерка продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей.
В прошлом году россияне отдали мошенникам 168 млрд
.
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