https://crimea.ria.ru/20250129/taksist-iz-krasnodara-obmanyval-pensionerov-v-sevastopole--1143759092.html

Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе

Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Таксист из Краснодара обманывал пенсионеров в Крыму и Севастополе

В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T09:33

2025-01-29T09:33

2025-01-29T09:33

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севастополь

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 40-летний таксист из Краснодара, который несколько раз приезжал на полуостров по поручению мошенников, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Как только собиралась крупная сумма, за деньгами приезжал курьер и затем перечислял их кураторам. Злоумышленник задержан при попытке получить очередные 950 тысяч рублей. При себе в момент задержания у него было еще 1,3 миллиона, похищенных у симферопольских пенсионеров. Возбуждены уголовные дела, фигурант заключен под стражу и может получить до 10 лет.В Севастополе ранее пенсионерка продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей. В прошлом году россияне отдали мошенникам 168 млрд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровКрымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублейПродавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, мошенничество, полиция севастополя