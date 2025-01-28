https://crimea.ria.ru/20250128/prodavala-lipovye-putevki-na-kubani-zaderzhali-direktora-turagentstva-1143739846.html

Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства

Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства

Жительница Кубани, руководящая турагентством, задержана по подозрению в махинациях при продаже путевок на заграничные курорты. Об этом сообщает Управление МВД... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T15:10

2025-01-28T15:10

2025-01-28T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жительница Кубани, руководящая турагентством, задержана по подозрению в махинациях при продаже путевок на заграничные курорты. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Краснодару.Все несостоявшиеся туристы обратились в дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару с заявлениями о мошенничестве."В результате противоправной деятельности турагента потерпевшим причинен ущерб в общей сумме более 2 миллионов рублей", – отмечают в полиции.Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 34-летнюю местную жительницу.По информации следствия, фирма стала убыточной, тогда предприниматель оформила на себя несколько микрозаймов. Однако это ей не помогло улучшить финансовое положение организации.Получив от продажи путевок деньги, женщина тратила их на погашение кредитных обязательств. Также частично возвращал долги клиентам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейВ Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублейВ "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, туризм, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, кубань, мошенничество