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Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
Жительница Кубани, руководящая турагентством, задержана по подозрению в махинациях при продаже путевок на заграничные курорты. Об этом сообщает Управление МВД... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T15:10
2025-01-28T15:10
2025-01-28T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жительница Кубани, руководящая турагентством, задержана по подозрению в махинациях при продаже путевок на заграничные курорты. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Краснодару.Все несостоявшиеся туристы обратились в дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару с заявлениями о мошенничестве."В результате противоправной деятельности турагента потерпевшим причинен ущерб в общей сумме более 2 миллионов рублей", – отмечают в полиции.Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 34-летнюю местную жительницу.По информации следствия, фирма стала убыточной, тогда предприниматель оформила на себя несколько микрозаймов. Однако это ей не помогло улучшить финансовое положение организации.Получив от продажи путевок деньги, женщина тратила их на погашение кредитных обязательств. Также частично возвращал долги клиентам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейВ Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублейВ "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, туризм, новости, происшествия, мвд по краснодарскому краю, кубань, мошенничество
Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
На Кубани за махинации с заграничными путевками задержали руководителя турагентства
15:10 28.01.2025 (обновлено: 15:31 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жительница Кубани, руководящая турагентством, задержана по подозрению в махинациях при продаже путевок на заграничные курорты. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Краснодару.
"23 потерпевших пояснили, что оплатили в одном из турагентств города путевки за границу. Однако в путешествие заявители не отправились, а представители компании перестали выходить на связь, так и не выполнив взятые на себя обязательства", – говорится в сообщении.
Все несостоявшиеся туристы обратились в дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару с заявлениями о мошенничестве.
"В результате противоправной деятельности турагента потерпевшим причинен ущерб в общей сумме более 2 миллионов рублей", – отмечают в полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 34-летнюю местную жительницу.
"Женщина более двадцати лет работает в сфере туризма и длительное время является руководителем агентства в городе Невинномысске Ставропольского края", – уточняют в УМВД России по городу Краснодару.
По информации следствия, фирма стала убыточной, тогда предприниматель оформила на себя несколько микрозаймов. Однако это ей не помогло улучшить финансовое положение организации.
Получив от продажи путевок деньги, женщина тратила их на погашение кредитных обязательств. Также частично возвращал долги клиентам.
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