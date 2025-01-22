https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-advokata-budut-sudit-za-obman-klienta-na-5-millionov-rubley-1143562977.html

В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублей

В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублей

Адвокат адвокатской палаты Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 5 миллионов рублей, сообщает главное следственное управление... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T12:47

2025-01-22T12:47

2025-01-22T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Адвокат адвокатской палаты Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 5 миллионов рублей, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в мае этого года к адвокату за услугами обратился крымчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. После того, как дело направили в суд, защитник солгал своему клиенту о том, что по итогам рассмотрения дела ему грозит лишение свободы.Адвокат предложил гражданину передать через него взятку в размере 5 миллионов рублей, которые он якобы передаст знакомым должностным лицам в суде. При этом на результаты рассмотрения дела юрист влиять не мог и, следовательно, взятые на себя обязательства выполнять не собирался.Клиент, заподозрив адвоката в мошенничестве, обратился к правоохранителям. Сотрудники ФСБ и МВД задержали злоумышленника. Полученные деньги он хранил у себя в гараже.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Евпатории, который пообещал знакомому директору спортивного клуба избавить его от проверок за 50 миллионов рублей, но не собирался выполнять свои обязательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского селаМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейСК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, следком крыма и севастополя, происшествия, единый реестр адвокатов, суд