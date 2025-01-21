https://crimea.ria.ru/20250121/v-krymu-moshennik-obmanul-vladeltsu-sportkluba-na-50-millionov-rubley-1143522131.html
В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей
В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 21-летнего жителя Евпатории, который пообещал знакомому директору спортивного клуба избавить... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T10:51
2025-01-21T10:51
2025-01-21T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 21-летнего жителя Евпатории, который пообещал знакомому директору спортивного клуба избавить его от проверок за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.При этом фактической возможности оказывать какое-либо влияние на принятие этих решений молодой человек не имел, уточнили в ведомстве.Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника с поличным при получении им 50 миллионов рублей.Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского селаМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейСК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, евпатория, происшествия, крым
В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей
ФСБ задержала крымчанина за попытку выманить у владельца спортклуба 50 миллионов рублей
10:51 21.01.2025 (обновлено: 12:44 21.01.2025)