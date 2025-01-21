https://crimea.ria.ru/20250121/v-krymu-moshennik-obmanul-vladeltsu-sportkluba-na-50-millionov-rubley-1143522131.html

В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей

В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Крыму мошенник обманул владельца спортклуба на 50 миллионов рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 21-летнего жителя Евпатории, который пообещал знакомому директору спортивного клуба избавить... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T10:51

2025-01-21T10:51

2025-01-21T12:44

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

евпатория

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 21-летнего жителя Евпатории, который пообещал знакомому директору спортивного клуба избавить его от проверок за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.При этом фактической возможности оказывать какое-либо влияние на принятие этих решений молодой человек не имел, уточнили в ведомстве.Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника с поличным при получении им 50 миллионов рублей.Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского селаМошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейСК предложил конфисковывать полученное при мошенничестве имущество

евпатория

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, евпатория, происшествия, крым