https://crimea.ria.ru/20250121/vashi-dengi-sponsiruyut-terroristov-v-sevastopole-obmanuli-pensionerov-1143522374.html

"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров

"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров - РИА Новости Крым, 21.01.2025

"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров

Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T12:51

2025-01-21T12:51

2025-01-21T12:59

мошенничество

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города."Четверым севастопольским пенсионерам позвонили мошенники, представились сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ и похитили у них почти 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Одну из своих жертв – 77-летнюю женщину – они убедили пойти к банкомату и перевести почти 1,2 миллиона рублей, чтобы якобы защитить банковский счет.Пенсионеры выполнили все указания, собрали дома всю наличность – около 750 тысяч рублей – и передали их курьеру мошенников.Накануне администрация Симферополя предупредила, что в Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионовКрымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублейВам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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