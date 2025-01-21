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"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров
"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров - РИА Новости Крым, 21.01.2025
"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров
Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T12:51
2025-01-21T12:59
мошенничество
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города."Четверым севастопольским пенсионерам позвонили мошенники, представились сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ и похитили у них почти 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Одну из своих жертв – 77-летнюю женщину – они убедили пойти к банкомату и перевести почти 1,2 миллиона рублей, чтобы якобы защитить банковский счет.Пенсионеры выполнили все указания, собрали дома всю наличность – около 750 тысяч рублей – и передали их курьеру мошенников.Накануне администрация Симферополя предупредила, что в Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 миллионовКрымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублейВам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
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РИА Новости Крым
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мошенничество, севастополь, умвд россии по севастополю, новости севастополя, крым
"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеров

В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам почти 2 млн рублей

12:51 21.01.2025 (обновлено: 12:59 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер держит в руках кошелек и деньги
Пенсионер держит в руках кошелек и деньги - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Четыре пенсионера в Севастополе стали жертвами телефонных мошенников, отдав им порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщает полиция города.
"Четверым севастопольским пенсионерам позвонили мошенники, представились сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ и похитили у них почти 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Одну из своих жертв – 77-летнюю женщину – они убедили пойти к банкомату и перевести почти 1,2 миллиона рублей, чтобы якобы защитить банковский счет.
"Еще двум пожилым женщинам и мужчине жулики сообщили, что их сбережения могут использоваться для финансирования терроризма, поэтому деньги нужно передать для тщательной проверки", - добавляют в полиции Севастополя.
Пенсионеры выполнили все указания, собрали дома всю наличность – около 750 тысяч рублей – и передали их курьеру мошенников.
Накануне администрация Симферополя предупредила, что в Крыму мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов".
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