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Премьер Сербии Вучевич ушел в отставку

Премьер Сербии Вучевич ушел в отставку - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Премьер Сербии Вучевич ушел в отставку

Глава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе. Об этом пишет сербское издание Novosti со ссылкой на заявление РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T13:30

2025-01-28T13:30

2025-01-28T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Глава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе. Об этом пишет сербское издание Novosti со ссылкой на заявление самого премьера.Он пояснил, что принял такое решение на фоне беспорядков в стране, начавшихся после гибели людей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад."К сожалению, мы вновь стали свидетелями политического злоупотребления трагедией", – констатировал политик.Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты студентов и оппозиции. Власти считают, что цель протестов – свержение правительства и президента Александра Вучича.В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. Коалиция президента Александра Вучича одержала победу. Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, сегодня Сербия является одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Также мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция" ранее выразил политолог Ростислав Ищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионетокПутин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльВ Сербии усилят безопасность Вучича после покушения на Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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