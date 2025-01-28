Премьер Сербии Вучевич ушел в отставку
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране
13:30 28.01.2025 (обновлено: 13:52 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Глава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе. Об этом пишет сербское издание Novosti со ссылкой на заявление самого премьера.
"Принял бесповоротное решение уйти в отставку. Сегодня утром у меня был долгий разговор с президентом, он принял мое решение, мои аргументы", – отмечается в материале.
Он пояснил, что принял такое решение на фоне беспорядков в стране, начавшихся после гибели людей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.
"К сожалению, мы вновь стали свидетелями политического злоупотребления трагедией", – констатировал политик.
Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты студентов и оппозиции. Власти считают, что цель протестов – свержение правительства и президента Александра Вучича.
В Сербии 17 декабря прошли досрочные выборы в Национальную скупщину и местные парламенты. Коалиция президента Александра Вучича одержала победу. Несогласные с итогами выборов участники оппозиционного блока инициировали беспорядки в сербской столице.
По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, сегодня Сербия является одной из трех стран Европы, которая выступает против западных санкций в отношении России и является для РФ дружественным государством, поэтому Запад делает все возможное, чтобы раскачать обстановку внутри нее. Также мнение о том, произойдет ли в Сербии "цветная революция" ранее выразил политолог Ростислав Ищенко.
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