https://crimea.ria.ru/20250127/na-maydan-ne-bylo-i-nameka-kak-proshel-den-vyborov-v-belorussii-1143683994.html

На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии

На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.01.2025

На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии прошли спокойно как никогда, не было даже намека, что могут произойти беспорядки, подобные тем, что имели место в 2020-м году. Об... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T10:53

2025-01-27T10:53

2025-01-27T10:53

радио "спутник в крыму"

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

выборы

политика

общество

мнения

вячеслав шарапов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Выборы президента Белоруссии прошли спокойно как никогда, не было даже намека, что могут произойти беспорядки, подобные тем, что имели место в 2020-м году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий радиопрограмм Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов."Как с утра задали спокойный тон электоральному событию, так в течение дня все и проходило. Поэтому даже никакого намека или фона на повторение событий 2020 года – и близко ничего этого не было", – рассказал Шарапов.Таких спокойных выборов у Белоруссии еще не было, подчеркнул он. И то, что все пройдет именно так, по мнению Шарапова, "было заранее понятно".Шарапов отметил, что согласно последним данным, озвученным главой ЦИК Игорем Карпенко, итоговая явка избирателей на выборах президента Беларуси составила более 80%. Уже обработаны 100% бюллетеней, остается учесть недействительные, и тогда можно будет говорить об окончательных итогах. Но уже понятно, какой выбор сделали белорусы, заметил он."Судя по предварительным результатам выборов, белорусы в очередной раз подтвердили приверженность курсу Александра Лукашенко, курсу на суверенитет и союз с Российской Федерацией", – сказал Шарапов.Он отметил, что с победой Александра Лукашенко уже поздравил МИД Венесуэлы. В поздравлении подчеркивается, что выборы показали "приверженность белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету".Высокий уровень подготовки выборов в Беларуси – профессиональную работу комиссий, волонтеров и всех служб – накануне "единодушно отметили российские наблюдатели высокого ранга", подчеркнул Шарапов.Среди них, по его словам, были: заместитель председателя Совета Федерации России, координатор группы международных наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев; генеральный секретарь, руководитель секретариата совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и первый зампредседателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.По словам Шарапова, всего на выборах президента Белоруссии в качестве наблюдателей работали представители 52 государств. Из них 17 – из Европы, 16 – из стран Азии, 9 представляли страны СНГ и 7 – страны Африки. Также три человека были из Латинской и Северной Америки.Выборы президента прошли в Белоруссии в минувшее воскресенье, 26 января. Согласно предварительным данным ЦИК страны, лидирует действующий глава республики Александр Лукашенко. За него отдали голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).Напомним, в ходе президентских выборов в Белоруссии в 2020 году после оглашения предварительных данных exit poll, согласно которым с существенным отрывом лидировал Лукашенко, в ряде городов республики начались многочисленные акции протеста оппозиции.Для наведения общественного порядка полиции в некоторых случаях пришлось применять светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным правоохранителей, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 120 сотрудников полиции, двое протестующих погибли.Позже, комментируя произошедшее, победивший на выборах президента в 6-й раз Александр Лукашенко заявил, что "те, кто за рубежом шашки точит, получат серьезный отпор". Он неоднократно обвинял Запад во вмешательство во внутренние дела Беларуси. В 2023 году он назвал провокационными учения НАТО у границ страны. В том же году Россия разместила ядерный арсенал в Белоруссии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися "Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии "Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему

https://crimea.ria.ru/20250127/ubeditelnaya-pobeda-putin-pozdravil-lukashenko-s-pobedoy-na-vyborakh--1143683770.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, политика, общество, мнения, вячеслав шарапов