Рейтинг@Mail.ru
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/ne-im-uchit-posol-otsenil-popytki-zapada-sorvat-vybory-v-belorussii-1143640252.html
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии - РИА Новости Крым, 24.01.2025
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:53
2025-01-24T18:53
белоруссия
борис грызлов
в мире
политика
выборы
новости
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110010/07/1100100745_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_8e40cf20ea640ac0734edd6dedfcb81e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную профнепригодность. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада на выборный процесс в республике, его слова приводит посольство.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.Такая резолюция, по словам Грызлова, "по всем мыслимым меркам ничтожна" и существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры. А сам факт того, что европейские функционеры разрешили себе делать какие-либо выводы еще до того, как выборы в Белоруссии состоялись, красноречиво говорит об их профессиональном уровне, добавил он.Лишним доказательством тому, насколько некомпетентно действуют западные политики, является и заявление Европейской службы внешних действий, которое ведомство уже подготовило, опираясь на упомянутую резолюцию и готовится опубликовать после выборов, отметил Грызлов. По его словам, этот документ оказался в распоряжении белорусского МИД.Как показывает анализ подобных заявлений западных политиков, их оценки процессов в Белоруссии "не основаны вообще ни на чем, кроме как на стремлении любой ценой дискредитировать суверенный выбор белорусского народа", сказал дипломат.Потому любые обвинения республики в нелегитимных выборах еще до их проведения выглядят как скоординированная и заранее спланированная Западом акция в духе блоковой солидарности, считает Грызлов.Что же касается упоминаемого в таких обвинениях понятия, как демократия, то в толковании Запада оно уже полностью утратило изначальный смысл, превратившись в форму "колониальной зависимости, диктатуры и внешнего управления", которую навязывают другим странам.Выборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – ФицоПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110010/07/1100100745_441:0:2516:1556_1920x0_80_0_0_12da46d7c183726b0b2f8d7ac71ac4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, борис грызлов, в мире, политика, выборы, новости, коллективный запад
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии

Результат выборов в Белоруссии не нуждается в оценке Запада – посол Грызлов

18:53 24.01.2025
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
Празднование Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную профнепригодность. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада на выборный процесс в республике, его слова приводит посольство.
23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.
Такая резолюция, по словам Грызлова, "по всем мыслимым меркам ничтожна" и существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры. А сам факт того, что европейские функционеры разрешили себе делать какие-либо выводы еще до того, как выборы в Белоруссии состоялись, красноречиво говорит об их профессиональном уровне, добавил он.
"Точнее, о полной профнепригодности. Откровенно говоря, таким недружественным и явно политизированным актом они уничтожили свою репутацию… Мне трудно представить, как можно всерьез воспринимать организацию, которая настолько себя дискредитировала", – заявил Грызлов.
Лишним доказательством тому, насколько некомпетентно действуют западные политики, является и заявление Европейской службы внешних действий, которое ведомство уже подготовило, опираясь на упомянутую резолюцию и готовится опубликовать после выборов, отметил Грызлов. По его словам, этот документ оказался в распоряжении белорусского МИД.
Как показывает анализ подобных заявлений западных политиков, их оценки процессов в Белоруссии "не основаны вообще ни на чем, кроме как на стремлении любой ценой дискредитировать суверенный выбор белорусского народа", сказал дипломат.
Потому любые обвинения республики в нелегитимных выборах еще до их проведения выглядят как скоординированная и заранее спланированная Западом акция в духе блоковой солидарности, считает Грызлов.
Что же касается упоминаемого в таких обвинениях понятия, как демократия, то в толковании Запада оно уже полностью утратило изначальный смысл, превратившись в форму "колониальной зависимости, диктатуры и внешнего управления", которую навязывают другим странам.
"Результат предстоящих выборов не нуждается в какой-либо внешней оценке со стороны некоторых западных политиков и псевдоэкспертов… Не им учить россиян и белорусов демократии", – резюмировал дипломат.
Выборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"
В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
 
БелоруссияБорис ГрызловВ миреПолитикаВыборыНовостиКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
19:59Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
19:49ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
19:37В Севастополе полицейским назначили новые ежемесячные выплаты
19:17Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
19:06В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
18:53"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
18:42Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
18:35В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
18:28Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом
18:14Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД
18:00Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
17:44Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма
17:36В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера
17:32Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа
17:21Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи
17:13Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль
16:39В Севастополе в ДТП опрокинулась иномарка – ранена девочка
16:24У Крымского моста начала расти очередь
16:1919-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса
Лента новостейМолния