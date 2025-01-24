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"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии - РИА Новости Крым, 24.01.2025
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:53
2025-01-24T18:53
2025-01-24T18:53
белоруссия
борис грызлов
в мире
политика
выборы
новости
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную профнепригодность. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада на выборный процесс в республике, его слова приводит посольство.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.Такая резолюция, по словам Грызлова, "по всем мыслимым меркам ничтожна" и существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры. А сам факт того, что европейские функционеры разрешили себе делать какие-либо выводы еще до того, как выборы в Белоруссии состоялись, красноречиво говорит об их профессиональном уровне, добавил он.Лишним доказательством тому, насколько некомпетентно действуют западные политики, является и заявление Европейской службы внешних действий, которое ведомство уже подготовило, опираясь на упомянутую резолюцию и готовится опубликовать после выборов, отметил Грызлов. По его словам, этот документ оказался в распоряжении белорусского МИД.Как показывает анализ подобных заявлений западных политиков, их оценки процессов в Белоруссии "не основаны вообще ни на чем, кроме как на стремлении любой ценой дискредитировать суверенный выбор белорусского народа", сказал дипломат.Потому любые обвинения республики в нелегитимных выборах еще до их проведения выглядят как скоординированная и заранее спланированная Западом акция в духе блоковой солидарности, считает Грызлов.Что же касается упоминаемого в таких обвинениях понятия, как демократия, то в толковании Запада оно уже полностью утратило изначальный смысл, превратившись в форму "колониальной зависимости, диктатуры и внешнего управления", которую навязывают другим странам.Выборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – ФицоПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
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белоруссия, борис грызлов, в мире, политика, выборы, новости, коллективный запад
"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
Результат выборов в Белоруссии не нуждается в оценке Запада – посол Грызлов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную профнепригодность. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада на выборный процесс в республике, его слова приводит посольство.
23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.
Такая резолюция, по словам Грызлова, "по всем мыслимым меркам ничтожна" и существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры. А сам факт того, что европейские функционеры разрешили себе делать какие-либо выводы еще до того, как выборы в Белоруссии состоялись, красноречиво говорит об их профессиональном уровне, добавил он.
"Точнее, о полной профнепригодности. Откровенно говоря, таким недружественным и явно политизированным актом они уничтожили свою репутацию… Мне трудно представить, как можно всерьез воспринимать организацию, которая настолько себя дискредитировала", – заявил Грызлов.
Лишним доказательством тому, насколько некомпетентно действуют западные политики, является и заявление Европейской службы внешних действий, которое ведомство уже подготовило, опираясь на упомянутую резолюцию и готовится опубликовать после выборов, отметил Грызлов. По его словам, этот документ оказался в распоряжении белорусского МИД.
Как показывает анализ подобных заявлений западных политиков, их оценки процессов в Белоруссии "не основаны вообще ни на чем, кроме как на стремлении любой ценой дискредитировать суверенный выбор белорусского народа", сказал дипломат.
Потому любые обвинения республики в нелегитимных выборах еще до их проведения выглядят как скоординированная и заранее спланированная Западом акция в духе блоковой солидарности, считает Грызлов.
Что же касается упоминаемого в таких обвинениях понятия, как демократия, то в толковании Запада оно уже полностью утратило изначальный смысл, превратившись в форму "колониальной зависимости, диктатуры и внешнего управления", которую навязывают другим странам.
"Результат предстоящих выборов не нуждается в какой-либо внешней оценке со стороны некоторых западных политиков и псевдоэкспертов… Не им учить россиян и белорусов демократии", – резюмировал дипломат.
Выборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.
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