https://crimea.ria.ru/20250124/ne-im-uchit-posol-otsenil-popytki-zapada-sorvat-vybory-v-belorussii-1143640252.html

"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии

"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии - РИА Новости Крым, 24.01.2025

"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии

Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:53

2025-01-24T18:53

2025-01-24T18:53

белоруссия

борис грызлов

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политика

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новости

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Результат предстоящих выборов в Беларуси не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов, которые продемонстрировали свою полную профнепригодность. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада на выборный процесс в республике, его слова приводит посольство.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.Такая резолюция, по словам Грызлова, "по всем мыслимым меркам ничтожна" и существует лишь как очередное документальное свидетельство некомпетентности и недееспособности этой структуры. А сам факт того, что европейские функционеры разрешили себе делать какие-либо выводы еще до того, как выборы в Белоруссии состоялись, красноречиво говорит об их профессиональном уровне, добавил он.Лишним доказательством тому, насколько некомпетентно действуют западные политики, является и заявление Европейской службы внешних действий, которое ведомство уже подготовило, опираясь на упомянутую резолюцию и готовится опубликовать после выборов, отметил Грызлов. По его словам, этот документ оказался в распоряжении белорусского МИД.Как показывает анализ подобных заявлений западных политиков, их оценки процессов в Белоруссии "не основаны вообще ни на чем, кроме как на стремлении любой ценой дискредитировать суверенный выбор белорусского народа", сказал дипломат.Потому любые обвинения республики в нелегитимных выборах еще до их проведения выглядят как скоординированная и заранее спланированная Западом акция в духе блоковой солидарности, считает Грызлов.Что же касается упоминаемого в таких обвинениях понятия, как демократия, то в толковании Запада оно уже полностью утратило изначальный смысл, превратившись в форму "колониальной зависимости, диктатуры и внешнего управления", которую навязывают другим странам.Выборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – ФицоПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, борис грызлов, в мире, политика, выборы, новости, коллективный запад