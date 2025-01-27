https://crimea.ria.ru/20250127/lukashenko-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-belorussii-1143679258.html

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, предварительные данные опубликовал ЦИК страны. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T05:55

2025-01-27T05:55

2025-01-27T05:57

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

выборы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, предварительные данные опубликовал ЦИК страны.Против всех проголосовали 3,60%.Итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в БелоруссииВыборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов

белоруссия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, новости, в мире