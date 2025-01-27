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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии
Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, предварительные данные опубликовал ЦИК страны. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T05:55
2025-01-27T05:57
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
выборы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, предварительные данные опубликовал ЦИК страны.Против всех проголосовали 3,60%.Итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в БелоруссииВыборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, выборы, новости, в мире
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии - ЦИК

05:55 27.01.2025 (обновлено: 05:57 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, предварительные данные опубликовал ЦИК страны.

Так, за Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).

Против всех проголосовали 3,60%.
Итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.
Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".
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