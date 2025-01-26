https://crimea.ria.ru/20250126/mir-na-ukraine-i-dialog-s-zapadom-glavnye-zayavleniya-lukashenko-1143669374.html

Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко

Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году. Об этом он сказал во время общения с журналистами после голосования... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T18:35

2025-01-26T18:35

2025-01-26T18:35

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году. Об этом он сказал во время общения с журналистами после голосования на выборах президента Белоруссии.Основные заявления действующего президента Беларуси – в материале РИА Новости Крым.О развязке украинского конфликтаВ 2025 году президент Белоруссии ожидает развязки украинского конфликта, заявил он."Ну европейцам надо отцепиться от этого авианосца американского и принять решение. Это же наш дом. Примем. В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее, конфликтовать, наверное, еще долго будем", – сказал Лукашенко.И подчеркнул, что Соединенные Штаты не заставят Россию сделать что-то в ущерб ее национальным интересам."Никакая Америка Россию не заставит, из этого надо исходить. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть, а Россией тем более", – добавил президент Белоруссии.Поддержит миротворческие усилия ТрампаБелорусский лидер поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Но последнему не стоит "обкладывать санкциями весь мир", – сказал Лукашенко."Но он (Трамп – ред.) должен понимать, что нас, вас, меня, других обложить санкциями, налогами, чтобы в Америке жили – знаете, мы не очень-то согласимся. Это все надо отбросить. А то, что он сказал, что будет миротворцем, – я буду поддерживать это, если он хочет быть лауреатом Нобелевской премии", – сказал президент Беларуси.Минск готов к переговорам с ЗападомРеспублика Беларусь никогда не отказывалась от диалога с Западом и даже сейчас готова сесть за стол переговоров, в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к Белоруссии, заявил президент страны."Что касается Запада, это для меня важнее, чем диалог, о котором вы говорите (с оппозицией – ред.)… что касается отношений с Западом – мы никогда не отказывались от этого", – сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.Он уточнил, что Минск готов на диалог в том случае, если на предложение белорусских властей о диалоге европейские соседи ответят положительно.Рассказал о планах в случае победы на выборахВ случае победы на выборах Лукашенко планирует поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным."Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) недавно обсуждали эту тему, будет странно, если я поеду куда-нибудь, но не в Москву. Он сказал, мы всегда вас ждем. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры", – сказал Лукашенко журналистам.По его словам, в 2025 году он также планирует посетить Китай и КНДР.Предупредил Запад об опасности военных формирований из оппозицииВоенные формирования из рядов белорусской оппозиции, созданные в Польше, Литве и Украине, могут "повернуть свои пулеметы" против этих стран, предупредил президент Белоруссии."Они вам подкинут столько проблем, что вы очухаться не сможете потом. Я уже вас предупреждал, вы создаете в Польше, Литве хоругви (военное подразделение – ред.), а на Украине создали белорусский добровольческий корпус. Смотрите, чтобы они против вас свои пулеметы не повернули", – сказал Лукашенко.Про объединение России и БелоруссииЛидеры Белоруссии и России никогда не обсуждали идею объединения в одно государство, подчеркнул президент Белоруссии."Ничего подобного, еще раз хочу оправдаться, в наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга. Мы складываем все лучшее, фундамент мы крепкий заложили, чтобы наши дети в этом направлении двигались", – отметил белорусский лидер.О помиловании белорусских оппозиционеровЧтобы быть помилованными, находящиеся в тюрьмах Белоруссии члены оппозиционных партий должны обратиться с прошением об этом, заявил белорусский президент."Для того, чтобы этот вопрос приобрел звучание и начал рассматриваться, по закону… ты должен обратиться к человеку, который принимает решение о помиловании", – сказал Лукашенко.О ситуации на границе с УкраинойСитуация на границе между Белоруссией и Украиной не чрезвычайная, но напряженная, сказал белорусский лидер."Мне доложили, что кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но всегда напряженная", – сказал Лукашенко перед голосованием на участке в Минске.Он отметил, что если иностранные журналисты хотят побывать на границе, они должны уведомить об этом белорусские власти.Ранее ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войскРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, мнения, политика