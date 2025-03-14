https://crimea.ria.ru/20250314/mayskaya-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu---prognoz-1144830892.html

Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз

Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз

В пятницу в Крыму сохранится теплая ветренная погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T00:01

2025-03-14T00:01

2025-03-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая ветренная погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +19...+21 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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