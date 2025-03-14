https://crimea.ria.ru/20250314/mayskaya-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu---prognoz-1144830892.html
Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз
Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз
В пятницу в Крыму сохранится теплая ветренная погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T00:01
2025-03-14T00:01
2025-03-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая ветренная погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +19...+21 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Майская погода в Крыму в пятницу - прогноз
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая ветренная погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +19…+24, на побережье и в горах прохладнее +13…+18", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +19...+21 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+18.
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