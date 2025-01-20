https://crimea.ria.ru/20250120/vybory-prezidenta-belarusi-2025-povtorit-li-zapad-maydan-oppozitsii-1143499270.html

Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"

Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции" - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"

Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за четыре года удалось нейтрализовать подпитываемые Западом разрушительные силы внутри своей страны, потому ее удастся... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:02

2025-01-20T15:02

2025-01-20T15:02

радио "спутник в крыму"

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

выборы

в мире

мнения

павел шипилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за четыре года удалось нейтрализовать подпитываемые Западом разрушительные силы внутри своей страны, потому ее удастся защитить от внешнего влияния. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отвечая на вопрос о попытке организации "майдана" в республике в январе текущего года на фоне очередных президентских выборов.По словам Шипилина, в 2020-м году у Запада были большие надежды на то, что власть Лукашенко в Белоруссии удастся обрушить по хорошо отработанному сценарию массовых демонстраций "мирных" оппозиционеров по всей стране с упором на столицу. Но хотя подготовка к этому велась тщательная, план провалился, а сегодня таким надеждам врагов республики уже не суждено сбыться, считает политолог.Такой оптимистичный прогноз, по его мнению, не связан с размещением российского ядерного арсенала на территории Беларуси и аналогичных планов по новейшим российским ракетным комплексам "Орешник" в 2025 году."Оружие здесь ни при чем. "Орешником" же не будет пулять по демонстрантам. Здесь совершенно другая история, потому что совершенно другие технологии использует Запад – информационные, с возможностью влиять на выбор белорусов. Но Лукашенко удалось нейтрализовать разрушительные силы, и у меня в этом смысле полный оптимизм", – сказал политолог.Однако это не значит, что белорусская "оппозиция" совершенно ликвидирована в республике и Запад оставит свои попытки раскачать ситуацию в стране впредь, отметил он. "Запад, безусловно, будет раскачивать, но, я думаю, уже не так интенсивно", – заключил эксперт.Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнениеВыборы президента в Белоруссии в 2025 году пройдут 26 января. За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко, который является фаворитом.В ходе президентских выборов в Белоруссии в 2020 году в ряде городов республики после оглашения первых данных exit poll, согласно которым с существенным отрывом лидировал Лукашенко, начались многочисленные акции протеста оппозиции.Для наведения общественного порядка полиции в ряде случаев пришлось применять светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли двое протестующих.Позже, комментируя произошедшее, победивший на выборах президента в 6-й раз Александр Лукашенко заявил, что "те, кто за рубежом шашки точит, получаит серьезный отпор". Белорусский лидер, в частности, отметил, что в Гродно были вывешены польские флаги, что недопустимо, и пообещал подобные вещи пресекать "кардинальным образом".Лукашенко неоднократно обвинял Запад во вмешательство во внутренние дела Беларуси. В 2023 году он назвал провокационными учения НАТО у границ страны. В том же году Россия разместила ядерный арсенал в Белоруссии.В мае 2024 года Лукашенко, комментируя совместные с ВС РФ учения ядерных сил, заявил, что Россия и Белоруссия тренируются, чтобы быть готовыми и не пропустить удар, как это произошло в прошлом веке. "Нам война не нужна – мы о мире. Но порох держим сухим", – предупредил Лукашенко.В декабре 2024 года президент Белоруссии сообщил, что разместить российские ракетные комплексы "Орешник" на территории республики смогут на 30 площадках, предназначенных для стратегических ядерных ракет. Заявление было сделано после подписания с президентом России Владимиром Путиным договора о гарантиях безопасности, согласно которому все силы и средства обеих стран будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета.Накануне, 19 января 2024 года, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, отметив, что интенсивность белорусско-российского сотрудничества необходимо поддерживать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войскРазместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной

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белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, выборы, в мире, мнения, павел шипилин