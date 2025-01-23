https://crimea.ria.ru/20250123/pensii-i-sotsposobiya-v-rossii-kogda-zhdat-povysheniya-na-uroven-inflyatsii-1143607143.html

Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции

Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции

39 миллионов россиян в феврале получат пенсии, проиндексированные на уровень реальной инфляции, также с февраля вырастут социальные пособия и выплаты. Об этом в РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T19:26

2025-01-23T19:26

2025-01-23T19:26

пенсия

новости

россия

соцвыплаты

соцзащита

министерство труда и соцзащиты крыма

общество

доходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 39 миллионов россиян в феврале получат пенсии, проиндексированные на уровень реальной инфляции, также с февраля вырастут социальные пособия и выплаты. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает пресс-служба правительства России.Также с 1 февраля на 9,5% вырастут более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. В частности, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и Героям России, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью.Общий размер материнского капитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей. С 1 февраля сертификат при рождении первого ребенка составит до 690 тысяч рублей, и еще 222 тысячи – при рождении второго.Прожиточный минимум в среднем по стране вырос на 14,8%. В результате растут и все связанные с ним пособия. Например, единое пособие, социальные доплаты к пенсиям, выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала.Накануне индексацию страховых и военных пенсий, социальных выплат и пособий на 9,5% анонсировал президент РФ Владимир Путин. Выплаты проиндексируют по фактической инфляции по итогам прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееДекретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, новости, россия, соцвыплаты, соцзащита, министерство труда и соцзащиты крыма, общество, доходы