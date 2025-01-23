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Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
39 миллионов россиян в феврале получат пенсии, проиндексированные на уровень реальной инфляции, также с февраля вырастут социальные пособия и выплаты. Об этом в РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T19:26
2025-01-23T19:26
2025-01-23T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 39 миллионов россиян в феврале получат пенсии, проиндексированные на уровень реальной инфляции, также с февраля вырастут социальные пособия и выплаты. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает пресс-служба правительства России.Также с 1 февраля на 9,5% вырастут более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. В частности, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и Героям России, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью.Общий размер материнского капитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей. С 1 февраля сертификат при рождении первого ребенка составит до 690 тысяч рублей, и еще 222 тысячи – при рождении второго.Прожиточный минимум в среднем по стране вырос на 14,8%. В результате растут и все связанные с ним пособия. Например, единое пособие, социальные доплаты к пенсиям, выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала.Накануне индексацию страховых и военных пенсий, социальных выплат и пособий на 9,5% анонсировал президент РФ Владимир Путин. Выплаты проиндексируют по фактической инфляции по итогам прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееДекретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
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пенсия, новости, россия, соцвыплаты, соцзащита, министерство труда и соцзащиты крыма, общество, доходы
Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
Социальные выплаты в России проиндексируют в феврале – Минтруд
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 39 миллионов россиян в феврале получат пенсии, проиндексированные на уровень реальной инфляции, также с февраля вырастут социальные пособия и выплаты. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает пресс-служба правительства России.
"Увеличенные выплаты получат все 39 миллионов пенсионеров в феврале. Также будет перечислена доплата за январь", – сообщил Котяков.
Также с 1 февраля на 9,5% вырастут более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. В частности, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и Героям России, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью.
Общий размер материнского капитала
в 2025 году составит 912 тысяч рублей. С 1 февраля сертификат при рождении первого ребенка составит до 690 тысяч рублей, и еще 222 тысячи – при рождении второго.
"Если семья не получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго она получит 912 тысяч рублей. Если у родителей осталась часть средств от материнского капитала в Социальном фонде, то остаток средств будет также проиндексирован", – уточнил глава Минтруда.
Прожиточный минимум в среднем по стране вырос на 14,8%. В результате растут и все связанные с ним пособия. Например, единое пособие, социальные доплаты к пенсиям, выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала.
Накануне индексацию страховых и военных пенсий, социальных выплат и пособий на 9,5% анонсировал президент РФ Владимир Путин
. Выплаты проиндексируют по фактической инфляции по итогам прошлого года.
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