Рейтинг@Mail.ru
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250123/dekretnye-vyplaty-studentkam-povysyat-do-urovnya-prozhitochnogo-minimuma-1143586090.html
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:58
2025-01-23T10:58
пособие по беременности и родам
высшее образование
пособия и выплаты
новости
россия
антон котяков
минтруд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/60/1115536045_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_979136611657fb13d9670710054848f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.По словам Котякова, законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.После принятия закона пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.Также размер пособий будет зависеть от региона, где учится студентка.Повысить студенткам очных отделений пособия по беременности и родам до величины прожиточного минимума в декабре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/60/1115536045_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_06f88c7329c046a6e028f127517343f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пособие по беременности и родам, высшее образование, пособия и выплаты, новости, россия, антон котяков, минтруд рф
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

В РФ разработали проект о повышении студенткам декретных пособий до прожиточного минимума

10:58 23.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБеременные женщины покупают товары для детей
Беременные женщины покупают товары для детей - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Котякова, законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.
После принятия закона пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.
Также размер пособий будет зависеть от региона, где учится студентка.
Повысить студенткам очных отделений пособия по беременности и родам до величины прожиточного минимума в декабре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически
Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
 
Пособие по беременности и родамВысшее образованиеПособия и выплатыНовостиРоссияАнтон КотяковМинтруд РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10На Украине поражены газовые и энергообъекты
13:03Песков оценил ситуацию в российской экономике
12:56Готов ли Зеленский отказаться от Крыма
12:51Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР
12:47В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
12:46Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура
12:37Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
12:06От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря
11:56Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
11:40Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
11:15Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО
11:08Убившей брата крымчанке вынесли приговор
10:58Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
10:49Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности
10:22Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм
10:17"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине
10:06В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода
09:49Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето
09:39Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов
09:17В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуировали 50 тысяч человек
Лента новостейМолния