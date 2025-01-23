https://crimea.ria.ru/20250123/dekretnye-vyplaty-studentkam-povysyat-do-urovnya-prozhitochnogo-minimuma-1143586090.html
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:58
2025-01-23T10:58
2025-01-23T10:58
пособие по беременности и родам
высшее образование
пособия и выплаты
новости
россия
антон котяков
минтруд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/60/1115536045_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_979136611657fb13d9670710054848f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.По словам Котякова, законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.После принятия закона пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.Также размер пособий будет зависеть от региона, где учится студентка.Повысить студенткам очных отделений пособия по беременности и родам до величины прожиточного минимума в декабре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111553/60/1115536045_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_06f88c7329c046a6e028f127517343f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пособие по беременности и родам, высшее образование, пособия и выплаты, новости, россия, антон котяков, минтруд рф
Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
В РФ разработали проект о повышении студенткам декретных пособий до прожиточного минимума
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Котякова, законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.
После принятия закона пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.
Также размер пособий будет зависеть от региона, где учится студентка.
Повысить студенткам очных отделений пособия по беременности и родам до величины прожиточного минимума в декабре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: