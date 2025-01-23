https://crimea.ria.ru/20250123/dekretnye-vyplaty-studentkam-povysyat-do-urovnya-prozhitochnogo-minimuma-1143586090.html

Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T10:58

2025-01-23T10:58

2025-01-23T10:58

пособие по беременности и родам

высшее образование

пособия и выплаты

новости

россия

антон котяков

минтруд рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.По словам Котякова, законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.После принятия закона пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас их назначают по размеру стипендии.Также размер пособий будет зависеть от региона, где учится студентка.Повысить студенткам очных отделений пособия по беременности и родам до величины прожиточного минимума в декабре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособие по беременности и родам, высшее образование, пособия и выплаты, новости, россия, антон котяков, минтруд рф