https://crimea.ria.ru/20250122/rossiya-i-uzbekistan-stanut-strategicheskimi-partnerami-v-voennoy-oblasti-1143556229.html

Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области

Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области

Россия и Узбекистан намерены стать стратегическими партнерами в военной области, соответствующая программа, рассчитанная на 2026-2030 годы, а также план... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T11:02

2025-01-22T11:02

2025-01-22T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан намерены стать стратегическими партнерами в военной области, соответствующая программа, рассчитанная на 2026-2030 годы, а также план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на текущий год подписаны в среду в Ташкенте. Об этом сообщает Минобороны РФ.Совместная работа двух стран оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отметил глава Минобороны России, подчеркнув, что Россия и Узбекистан – стратегические партнеры и давние друзья.По мнению Белоусова, сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться, что немаловажно в современной международной обстановке."Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран", – подчеркнул Белоусов.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан с официальным визитом.В прошлом году Белоусов побывал в КНДР и Китае. В Корейской Народно-Демократической Республике он встретился главой оборонного ведомства страны Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДРКим Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, узбекистан, новости, политика, в мире, андрей белоусов, сотрудничество