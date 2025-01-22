https://crimea.ria.ru/20250122/rossiya-i-uzbekistan-stanut-strategicheskimi-partnerami-v-voennoy-oblasti-1143556229.html
Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области
Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области
Россия и Узбекистан намерены стать стратегическими партнерами в военной области, соответствующая программа, рассчитанная на 2026-2030 годы, а также план... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T11:02
2025-01-22T11:02
2025-01-22T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан намерены стать стратегическими партнерами в военной области, соответствующая программа, рассчитанная на 2026-2030 годы, а также план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на текущий год подписаны в среду в Ташкенте. Об этом сообщает Минобороны РФ.Совместная работа двух стран оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отметил глава Минобороны России, подчеркнув, что Россия и Узбекистан – стратегические партнеры и давние друзья.По мнению Белоусова, сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться, что немаловажно в современной международной обстановке."Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран", – подчеркнул Белоусов.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан с официальным визитом.В прошлом году Белоусов побывал в КНДР и Китае. В Корейской Народно-Демократической Республике он встретился главой оборонного ведомства страны Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДРКим Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году
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россия, узбекистан, новости, политика, в мире, андрей белоусов, сотрудничество
Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области
Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области
11:02 22.01.2025 (обновлено: 11:08 22.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Узбекистан намерены стать стратегическими партнерами в военной области, соответствующая программа, рассчитанная на 2026-2030 годы, а также план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на текущий год подписаны в среду в Ташкенте. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это – План сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и Программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", – сказал Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.
Совместная работа двух стран оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отметил глава Минобороны России, подчеркнув, что Россия и Узбекистан – стратегические партнеры и давние друзья.
По мнению Белоусова, сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться, что немаловажно в современной международной обстановке.
"Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран", – подчеркнул Белоусов.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан
с официальным визитом.
В прошлом году Белоусов побывал в КНДР и Китае. В Корейской Народно-Демократической Республике
он встретился главой оборонного ведомства страны Но Гван Чхолем, на которой отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Также глава оборонного ведомства России анонсировал
новые общие военные решения с Китаем.
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